Sairauden haurastuttama Kulta-Curre Lindström, 81: ”Se on jo fantastista, että olen täällä”

Lindström pääsi erottamattomaksi osaksi suomalaista kiekkohistoriaa.

Kultavalmentaja Curt Lindströmin, 81, askel on lyhentynyt sairauden takia.

Tampere

Entinen jääkiekkovalmentaja Curt ”Curre” Lindström on haltioissaan. Hän valittaa terveyttään heikoksi, mutta on iloinen, että pääsi sentään tänne asti.

Lindström istuu Tampere-talon tuolin selkämyksellä ja huilaa. Käveleminen kepin kanssa ottaa koville.

”Se on jo fantastista, että olen täällä. Areena on komea ja tunnelma on fantastinen kuten kaikkialla muualla”, Lindström, 81, sanoo.

Lindström sai viime vuonna diagnoosin polyneuropatiasta eli hermosairaudesta, joka ei parane ja rajoittaa kultavalmentajan liikkumista. Golfkin on saanut jäädä.

Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta Lindström on hyvällä tuulella. Niin hänet opittiin tuntemaan jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana 1990-luvun puolivälissä.

Leijonat voitti Lindströmin alaisuudessa historiansa ensimmäisen MM-kullan 1995. Ruotsalaisvalmentaja toi nuoreen joukkueeseen itseluottamusta, positiivista ajattelua ja uskoa voittamiseen.

Lillehammerin olympialaissa 1994 tuli menestystä, vaikka pronssi saattoikin silloin tuntua pettymykseltä.

Lindström lanseerasi sanonnan ”litet bättre”, ja se toteutui Italian MM-turnauksessa samana vuonna Lillehammerin kanssa, kun Suomi jäi hopealle.

Litet bättre osui kohdalle vihdoin Tukholman Globenissa [nykyään Avicii-areena] 1995, kun Leijonat juhlivat kultaa.

Ruotsalaisen iltapäivälehden lööppi huusi loppuottelun jälkeen: ”Rätt Curre vann”, oikea Curre voitti.

Curt Lundmarkin valmentama Tre Kronor jäi finaalissa hopealle.

Nyt Lindström on kutsuttuna juhlavieraana suomalaisten jääkiekkolegendojen lounaalla Tampere-talossa. Yhtenä isona osana suomalaista jääkiekkohistoriaa.

”Suomi on ainoa maa ja ehkä Kanada myös, joilla on tällaisia tilaisuuksia. Tämä on fantastista, suurinta, mitä minä olen nähnyt.”

Tapahtuma on iso. Jääkiekkoliitto kutsui lounaalle noin 200 suomalaista kiekkolegendaa. Lindström tuntee heistä monet, osan erittäin hyvin.

Kaikki tuntevat Curren.

Enää Lindström ei jaksa paljon muistella syitä vuoden -95 mestaruuteen, siihen, joka tuntui murskaavan ikuisen jään suomalaisessa kiekkoilussa.

Lindström puhuu lyhyesti harjoittelusta, maalivahtipelistä, pienten asioiden merkityksestä. Kaikki vaikutti kaikkeen menestyskeväänä.

27 vuoden takaisilla kultaleijonilla on lämmin suhde ikääntyvään Lindströmiin. Saku Koivu käy tapaamassa mestarivalmentajaa, moni muukin tervehtii häntä.

”Olen tavannut monia, Tero Lehterää, Erik Hämäläistä, Esa Tikkasta, joka pelasi myös joskus meillä Leijonissa. Meillä on ollut tapaamisia viiden, kymmenen vuoden välein.”

”Monia hienoja pelaajia.”

”Olen ollut täällä keskiviikosta lähtien ja nähnyt monta ottelua. Fantastinen tunnelma.”

Fantastinen on sana, jota Lindström tykkää käyttää. Hänelle kaikki on fantastista vaikeuksista huolimatta.

Hetken istuttuaan Lindström kysyy, kuinka pitkä matka on käytävää pitkin lounaspaikkaan. Askel kepin kanssa on sen verran lyhyt, että jokainen matka tuntuu suurelta kamppailulta.

Lindström on palannut taas kesäksi asumaan Tukholmaan. Talvet hän on viettänyt vuodesta 2007 lähtien Thaimaassa.

”Menen sinne, kun täällä tulee, kylmää, pimeää ja sateista.”