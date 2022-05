Raha kiertää takaisin jääkiekkoon – Vellu Ketola on ollut tuttu vieras MM-kisojen katsomossa: ”Kaikille löytyy omat aikakautensa ja legendansa, joita he mielellään kuuntelevat”

Liigan Alumnille tulee kisoista merkittävät tulot, jotka annetaan suoraan nuorten jääkiekkoilijoiden erilaisiin kuluihin.

Tampere

Legendaarisella Veli-Pekka Ketolalla on ikää jo 74 vuotta, mutta se ei näy missään. Porilainen Iso Musta jaksaa painaa eteenpäin monella eri suunnalla.

Hän on edelleen aktiivisesti mukana rakastamansa jääkiekon erilaisissa kuvioissa. Jopa tämän vuoden MM-kisoissa Ketola on tuttu näky.

Liiga-Alumnin hallituksen puheenjohtajana ja yhtenä perustajajäsenenä hän on mielellään mukana nauttimassa jääkiekosta ja keskustelemasta siitä niin haluavien kanssa. Sosiaalinen ja sanavalmis Ketola on taatusti mieluisa keskustelukumppani.

”Kyllä MM-kisat nimenomaan Suomessa ovat Liiga-Alumnille iso juttu. Joka päivä paikalla on noin kymmenen eri pelaajaa kiertämässä ja puhumassa kansalle. Tarkoitus on spekuloida tulevalla, kertoa omia muistoja peleistä ja lajin historiasta sekä analysoida otteluita. Kukin omalla tavallaan”, Ketola sanoo.

Suomen ja Ruotsin välinen ottelu oli Ketolalle jo neljäs, jossa hän oli henkilökohtaisesti paikalla MM-kisoissa. Ottelussa hän liikkui yhdessä esimerkiksi Lukon mestarivalmentaja Pekka Virran kanssa.

”Hallilla on tietysti monen ikäisiä ihmisiä ja kaikille löytyy omat aikakautensa ja legendansa, joita he mielellään kuuntelevat. Itse yritän olla aktiivisesti mukana jääkiekon parissa edelleen. Se on minulle intohimo.”

”MM-kisoissa on Liiga-Alumnilta juttelemassa kisojen aikana yhteensä noin 150 entistä pelaajaa. He kaikki tekevät pyyteettömästi työtä nimenomaan jääkiekon eteen. Kyllä siinä keskustellessa välillä ottelun seuraaminenkin jää vähemmälle, mutta innosta lajia kohtaan kaikki tätä tekevät”, Ketola kertoo.

Vellu Ketola on jo 74-vuotias. Sitä ei helposti uskoisi.

Alumni on yksi esimerkki siitä, millainen valtava rahasampo MM-kisojen ympärillä pyörii.

Aiempien kotikisojen tuotoilla Jääkiekkoliitto on esimerkiksi jakanut ympäri Suomen rahaa taitovalmentajien palkkaamiseen. Hotellit, ravintolat ja monet muut yrittäjät tekevät MM-kisoista ison tilin.

Tilin tekee myös Liiga-Alumni vierailuistaan. Kaikki sen tuotot menevät hyväntekeväisyyteen, käytännössä takaisin jääkiekkoon.

”Saamme kiertämisestä palkkioita jääkiekkoliitolta ja lisäksi yksittäinen lahjoittaja voi antaa osansa, että pelaajia käy puhumassa vaikkapa työpaikan tilaisuudessa. MM-kisoista tienattava summa on Alumnille merkittävä”, muttei paljasta summia.

Liigan Alumnin hallituksen puheenjohtaja on tyytyväinen siihen, miten toiminta Suomessa tällä hetkellä pyörii. Alkuperäisenä ideana oli edistää entisten pelaajien sopeutumista kiekkouran jälkeiseen elämään. Samalla oli tarkoitus kasata yhteen ylemmän sarjatason kiekkoilijat ja ylläpitää uran aikana solmittuja ystävyyssuhteita. MM-kisojen kaltainen kiertely tulee luonnollisena lisänä kokonaisuuteen.

”Nyt toimintaa on jokaisella liigapaikkakunnalla ja kaikki sujuu todella hyvin. Aktiivisiakin jäseniä on paljon.”

Loppujen lopuksi Alumnin syy esimerkiksi MM-kisoissa kiertämiseen on se, että nuoria suomalaisia jääkiekkoilijoita pystyttäisiin tukemaan harrastuksessa, joka voi olla todella kallis.

”Suomessa on paljon lahjakkaita pelaajia ja taso halutaan pitää kovana. Jokaisesta pelaajasta ei kasva kuitenkaan Teemu Selännettä, joten harrastaminen ei ehkä tule missään vaiheessa antamaan pelaajalle tuloja. Meidän kaikkien toiveena olisi, että yksikään tyttö tai poika ei joudu jääkiekon pelaamista lopettamaan sen takia, että siihen ei ole varaa”, Ketola painottaa.

”Yritämme saada esimerkiksi näiden MM-kisojen avulla saaduilla tuloilla uusia varusteita nuorille ja maksettua myös kalliita kausimaksuja. Alumnin kautta tällaista pystymme tekemään ja se on mahtavaa.”