Mikko Lehtonen on antanut Jukka Jalosen valmennukselle komeat näytöt.

Tampere

Leijonien puolustuksen kilpailutilanne kovenee huomattavasti torstaina, kun Dallas Starsin NHL-puolustajat Miro Heiskanen ja Esa Lindell saapuvat Tampereelle Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen avuksi. Jonkun sinivalkoisen puolustajan kohtalona on jäädä pelaavan kahdeksikon ulkopuolelle.

Ainakin yksi Suomen puolustaja voi nukkua yönsä rauhassa. Mikko Lehtonen, 28, pelasi jälleen todella vahvasti, kun Leijonat kärsi jääkiekon miesten MM-kotiturnauksen avaustappionsa. Ruotsi oli keskiviikkoiltana rakkaista naapureista vahvempi voittolaukauskilpailun jälkeen maalein 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0, 1–0). Ruotsille ratkaisun ampui Columbuksen sinitakkien NHL-vahvistus Emil Bemström.

"Aina harmittaa hävitä, varsinkin Ruotsille, mutta esityksemme ei ollut sellainen, että tarvitsisi painaa päätä pensaaseen. Pieni tehokkuus lisää ja oikeanlainen kärsivällisyys kolmanteen erään johtoasemassa”, Lehtonen ruoti Ruotsi-ottelua.

Lehtonen oli näkyvästi mukana Suomen toisen erän hallintajaksossa. Lehtonen tasoitti ensin rannekudilla, joka lurahti helposti Ruotsin maalivahdin Magnus Hellbergin taakse.

Leijonat iski 2–1:een vain kahta minuuttia myöhemmin, eikä Hellbergillä enää ollut sanaakaan sanottavana torjuntatöissään. Lehtonen sivalsi kovan ja tarkan syötön takatolpalle, joka löysi pakkikollega Sami Vatasen lavan. Harvinaisempi, mutta sitäkin komeampi pakki–pakki-syöttö huudatti Nokia-areenan 11 695 katsojaa.

"Kymmenen sekuntia ennen aloitusta sovimme, että Sami lähtee takatolpalle. Sami jäi hyvin auki. Oli siistiä. ”Vadu” on maailmanluokan viimeistelijä. Naureskelimme, että on aina kiva laittaa pakki–pakki takatolpalle”, Lehtonen kuvaili.

"Puolustajilla on täydet vapaudet tukea hyökkäyksiä, muttei koskaan puolustuksen kustannuksella. Siinä on oltava järkeä. Aloitukset ovat paikkoja, joissa on hyvä tehdä pieniä pelejä.”

Kiekko uppoaa Lehtosen laukomana Magnus Hellbergin taakse.

Takatolpalta putti sisään. Golfia harrastava Sami Vatanen osasi ohjata kiekon verkkoon Mikko Lehtosen namupassista.

Lehtonen, tulevan kauden Zürichin leijona, on antanut mainiot näytöt Jukka Jalosen johtamalle valmennukselle. Vaikka sisään tulee Heiskasen ja Lindellin kaltaisia huippumiehiä, Lehtonen on taitonsa ja merkityksensä osoittanut.

Olympiakultaa, maailmanmestaruuden, nuorten maailmanmestaruuden ja Ruotsin mestaruuden voittanut turkulainen on kuudella pisteellään (2+4) MM-kisojen pistepörssissä neljäntenä.

Lehtosen kohdalla vertailu käy helposti Heiskaseen. Kumpikin pelaa numerolla neljä, vasen käsi alhaalla ja kantaa isoa kiekollista vastuuta, vaikkakin niin Lehtonen kuin Heiskanen ovat erinomaisia yleispuolustajia. Oma pääkään ei vuoda.

Lehtosen (1+1) Ruotsi-ottelua voisi kuvailla statementiksi, kun tiedossa oli, että Heiskanen on saapumassa kaupunkiin.

"Olen tosi tyytyväinen, miten olen avannut turnauksen. Valmennus varmasti tietää, mitä minulta saa. Se on vain hyvä asia, kun tulee lisää kilpailua, niin pelaajat parantavat entisestään”, Lehtonen muistutti.

Joko Heiskanen on kysellyt pelinumeron perään?

– Ei, ei ole kysellyt, Lehtonen hymyili.

Tiedät varmaan, miten pelinumerot Pohjois-Amerikassa vaihtavat näissä tilanteissa omistajaa?

– Joo, kyllä tiedän. Katsotaan paljonko Miro laittaa kättä taskuun, Lehtonen murjaisi pilkettä silmäkulmassa.

Riittääkö raha vai tarvitaanko siipiannos kylkeen?

”Ei, ei, ei ole ollut mitään puhetta. Enkä usko tulevankaan. Miron tuntien hän on niin nöyrä pelaaja”, Lehtonen kehui.

Jalosella on edessään visainen pähkinä erityisesti Suomen ylivoimapelissä, joka on ollut alkuturnauksen ajan huippuluokkaa. Merkittävä osansa tässä on ollut Lehtosen, Sakari Mannisen, Mikael Granlundin, Teemu Hartikaisen ja Jere Sallisen ykkösylivoimaviisikolla, joka loi Ruotsi-pelissäkin useita lupaavia tontteja. Palkintosikaria ei vain päästy tupruttelemaan.

Heiskanen on yksi NHL:n parhaita puolustajia, joten hänelle luulisi ylivoima-aikaa kertyvän. Toisessa ylivoimaviisikossa puolustajana pelaa sulavakätinen ja oikea käsi alhaalla ampuva Vatanen, joten päätös on kinkkinen.

”Kysymys on todella vaikea, koska meillä on paljon laadukkaita ylivoimapelaajia. Miro on siihen hyvä lisä. Valmennus päättää. Tiedän pystyväni tuomaan paljon lisää ylivoimaan. Toivottavasti saamme jatkaa ja auttaa joukkuetta voittoihin. Me tiedämme hyvin, miten toiset liikkuvat, on syöttötempoa ja viidellä äijällä on halua ratkaista. Maali ei tule vain yhdestä paikasta”, Lehtonen analysoi ylivoimaviisikkoaan.

Sami Vatanen (kesk.) ja perässä luistellut Mikko Lehtonen antoivat ylävitoset joukkuekavereilleen.

Suomen valmennuksen on tehtävä kovia päätöksiä lähipäivinä.

Yksi ratkaisuvaihtoehto Jaloselle olisi siirtyä toisessa viisikossa kahden puolustajan peluutukseen.

”Se ei vaikuttaisi juuri mitenkään. Ruotsi taisi pelata kolmella pakilla ylivoimaa. Siinä täytyy vaan ottaa oikeat paikat ja sopia pelaajien kesken jutut. Se ei ole kynnyskysymys, mutta valmennus päättää”, Lehtonen lausui.

Kävi miten kävi Suomella on lopputurnauksen ajan käytettävissään MM-kisojen mittapuulla tähtiluokan pakisto.

”Meillä on nyt jo todella vahva pakisto, mutta siitä tulee entistä vahvempi. Olen todella tyytyväinen rakentamaamme joukkueeseen. Meillä on täydet mahdollisuudet menestyä. Sitä varten tänne olemme tulleet”, Lehtonen arvioi.