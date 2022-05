Entinen huippu­hiihtäjä Martti Jylhä on yllättävässä roolissa Leijonissa: ”Olen oppinut itse tutkimalla ja tekemällä”

Martti Jylhä, 34, on otettu hyvin vastaan Leijonien pukuhuoneessa.

Martti Jylhällä on MM-kisoissa erikoistehtävä.

Tampere

Martti Jylhä saapuu lehdistön haastattelualueelle tentattavaksi.

Tuttu juttu.

Tässä tilanteessa moninkertainen hiihdon arvokisakävijä on ollut ennenkin.

Tällä kertaa Jylhän päällä ei kuitenkaan ole hiihtoasu tai verryttelypuku vaan Leijonien huppari. Päässä on sininen Leijonien lippis.

Paikkanakaan ei ole hiihtostadion vaan uututtaan kimalteleva Nokia-areena.

Jylhä on nyt osa Leijonia ja kulkee joukkueen matkassa koko MM-turnauksen ajan.

”Olen hoitamassa Leijonien sosiaalista mediaa. Tuotan varsinkin Instagramiin tarinoihin sisältöä kaikesta siitä, mitä tapahtuu joukkueen sisällä. Välitän tunnelmaa sieltä, mihin kukaan ei oikein pääse kurkistamaan”, Jylhä kertoo roolistaan.

Jylhä, 34, lopetti hiihtouransa vuonna 2019 ja löysi sen jälkeen nopeasti uuden ammatin.

Hän aloitti työt Snou Creative -tuotantoyhtiössä, jossa muun muassa sisältömarkkinoinnin ja videotuotantojen kanssa pakertavat myös hänen hiihtokaverinsa Jesse Väänänen ja Niklas Colliander. Kyseinen yritys on tehnyt yhteistyötä Leijonien kanssa ja sai nyt toimeksiannon kisaprojektista.

Uudessa ammatissaan Jylhä on ”itseoppinut”, mutta se ei näy työn jäljessä. Leijonien somemateriaali on MM-turnauksen aikana ollut raikkaan mielenkiintoista ja kerännyt ansaittuja kehuja.

”En ole varsinaisesti käynyt mitään kouluja tätä varten. Olen oppinut itse tutkimalla ja tekemällä”, Jylhä sanoo.

Hän on työssään aiemmin hoitanut esimerkiksi urheiluvälinevalmistaja Salomonin sosiaalista mediaa, joten kylmiltään hän ei ole hypännyt suursuosiota nauttivan leijonajoukkueen someguruksi.

Jylhän kiinnostus videokuvaamiseen on peräisin jo vuosien takaa.

”Kuvaaminen on ollut minulle harrastus. Jo noin kymmenvuotiaina kuvasimme kavereideni kanssa järkyttävän kokoisella, VHS-kasetille nauhoittavalla kameralla”, Jylhä muistelee.

Martti Jylhä on harrastanut videokuvaamista ja tekee sitä nyt ammatikseen.

Jylhän tehtävänkuva Leijonissa on haastava teknisesti mutta vaatii ennen kaikkea hyvää pelisilmää.

Hän kiertää kameransa kanssa kiekkoilijoiden ”pyhimmässä” paikassa eli pukuhuoneessa. Parasta mahdollista materiaalia syntyy niistä hetkistä, kun Jylhä pääsee aivan pelaajien iholle.

Toisaalta kiekkoilijat tahtovat jättää osan pukuhuoneessa tapahtuvista asioista kopin seinien sisäpuolelle – joten Jylhän työ on jatkuvaa tasapainottelua.

”Sanoin heille jo esittäytyessäni, että saatan tulla välillä aika lähellekin. Että luottakaa siihen, ettei sellaisia asioita mene julki, joita ette halua julkaistavan. Painotin myös etten ota nokkiini, jos minua pyytää menemään pois. Olen oppinut menemään aika härskistikin tilanteisiin”, Jylhä kertoo.

”Ensimmäistä hutia odotellessa”, hän naurahtaa.

Leijonien varakapteenin Marko Anttilan mukaan entinen hiihtäjä on solahtanut saumattomasti osaksi jääkiekkojoukkuetta.

”Sehän on persoonasta kiinni. Hän on todella hyvä tyyppi”, Anttila kehuu.

Kun entinen huippu-urheilija saapuu eri lajin huippu-urheilijoiden pukuhuoneeseen, puhe kääntyy helposti urheiluun.

”Se on vähän yllättänytkin, miten paljon he ovat olleet kiinnostuneita siitä, miten hiihdossa on tehty asioita. Puolin ja toisin olemme kyselleet paljon. Valmentamisen olen toki jättänyt valmentajille”, Jylhä hymähtää.

Anttila paljastaa, että Leijonien pelaajat olivat haastaneet Jylhän testissä, jossa mitataan maksimaalista hapenottokykyä.

”Ei meistä kukaan tainnut kovin hyvin pärjätä”, Anttila naurahtaa.

”Siinä on toki valtavasti eroja, miten hiihtäjät ja jääkiekkoilijat harjoittelevat. Mutta kyllä häneltä vinkkejä saa, jos haluaa vaikka VO2:sta (maksimaalista hapenottokykyä) nostaa”, Anttila vakavoituu.

Martti Jylhä kuvattuna Pyeongchangin olympialaisissa.

Jylhä on kiertänyt maajoukkueen runkohiihtäjänä arvokisoja ja on nyt mielenkiinnolla päässyt läheltä seuraamaan jääkiekkojoukkueen turnauselämää. Ainakin yhden selkeän eron toimintatavoissa hän on havainnut.

”Logistiikkaan ja kaikkeen sellaiseen on täällä panostettu enemmän. Ruoat tulevat koppiin pelin jälkeen ja niin edelleen. Täällä ollaan urheilijan näkökulmasta vielä enemmän valmiissa pöydässä kuin hiihdon puolella. Asioita on tietenkin helpompi järjestää, kun joukkue toimii koko ajan yhdessä”, Jylhä ruotii.

Työ on pitänyt entisen hiihtäjän kiireisenä talvisin. Sen lisäksi elämään on löytynyt muutakin sisältöä.

”Urani jälkeen olen mennyt naimisiin, hankkinut koiranpennun ja alkanut pelata golfia”, Jylhä kertoo.