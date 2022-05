Lindell pelasi Liigassa edellisen kerran kaudella 2014–2015, jolloin hän voitti puolustajien pistepörssin Ässissä. Rautakallion mukaan Heiskanen ja Lindell auttavat jo valmiiksi hyvää joukkuetta entisestään ja ovat iso apu nimenomaan kaikista isoimmissa otteluissa.

Leijonat saa torstaina puolustukseensa kaksi loistavaa vahvistusta. Jo aikaisemmin ilmoitetun puolustaja Miro Heiskasen lisäksi pakistoon saapuu Esa Lindell.

Nykyään 27-vuotias Lindell on vakionimi Dallas Starsin NHL-joukkueessa. Hän kuuluu ryhmän ehdottomiin avainpelaajiin ja tienaa kaudessa noin 5,5 miljoonaa euroa. Palkkakuitti kertoo arvostuksesta.

Päättyneellä kaudella hän teki runkosarjassa 76 pelissä tehot 4+21. Kaiken kaikkiaan hän on pelannut NHL:ssä jo 440 runkosarjapeliä ja siihen päälle 47 pudotuspeliottelua, joten Leijonat saa Tampereelle kokeneen ja luotettavan pelaajan.

Edellisen kerran Lindell pelasi Suomessa kaudella 2014–2015, kun hän siirtyi 19-vuotiaana lainamiehenä Helsingin Jokereista Porin Ässiin. Silloin porilaisjoukkueen valmentajana oli entinen huippupuolustaja Pekka Rautakallio.

”Sen näki heti, että kyseessä on erittäin lahjakas puolustaja. Hän on todella monipuolinen pelaaja, joka tekee kaukalossa toistuvasti oikeita ratkaisuja. Muistan aina ensimmäisen puhelumme, jonka aikana hän painotti haluavansa paljon vastuuta liigatasolla. Me pystyimme sen tontin Ässissä hänelle tarjoamaan ja Lindell vastasi toiveisiimme täydellisesti”, Rautakallio muistelee.

Lindell teki Ässissä 57 ottelussa tehot 14+21 ja voitti Liigassa puolustajien pistepörssin. Tuon kauden jälkeen hän siirtyi Texas Starsin AHL-joukkueeseen, jossa Lindell pelasi yhden kauden. Sen jälkeen paikka onkin löytynyt NHL:stä.

”Hän oli aika hiljainen pelaaja eikä tuonut itseään isommin esille. Samaan aikaan hän piti silti huolen siitä, että tulevaisuus on nimenomaan NHL:ssä. Kilpailullisuus oli rakennettu häneen syvälle. Lindell teki kaikki asiat erittäin tarkasti ja piti itsestään huolta. Hän meni valtavasti eteenpäin yhdessä kaudessa.”

”En epäillyt silloin yhtään, etteikö hän ottaisi paikkaansa NHL:ssä. Ajattelin, että se tulee tapahtumaan vuodessa tai kahdessa, ja hän tulee lopulta olemaan kahden ensimmäisen pakkiparin puolustaja jopa sillä tasolla.”

Rautakallio on seurannut Lindelliä tarkkaan myös NHL:ssä. Siellä jo valmiiksi hyvästä pelaajasta on kasvanut erinomainen puolustaja. Sellaisen vahvistuksen myös Leijonien puolustus Rautakallion mukaan saa.

”Tänä päivänä hän on ihan puhdas ammattimies ja huippupelaaja. Hän on ainoastaan kehittänyt monipuolisuuttaan NHL:ssä ja on loistava pelaaja kaksinkamppailuissa. Jokainen joukkue haluaa hänenlaisensa pelaajan”, Rautakallio pohtii.

Rautakallio on itse entinen huippupuolustaja, joten hän osaa arvioida hyvin myös sen, kuinka iso merkitys kahdella maailmanluokan puolustajalla on tässä vaiheessa Leijonien joukkueeseen.

”Jos ajatellaan Leijonien mahdollista akilleenkantapäätä, niin se on voinut olla juuri puolustuksen riittäminen aivan kovimmissa peleissä. Nyt sinne tulee kaksi loistavaa pelaajaa, jotka ovat kaikilla tavoilla nimenomaan NHL-tasolla. Se tekee kaikesta helpompaa, kun pelinopeus nousee, kaksinkamppailuihin tulee lisävoimaa ja syöttötaitokin on parempaa.”

”Heiskasen luistelu on ihan poikkeuksellisella tasolla ja Lindell tekee niin paljon oikeita asioita jäällä, että koko joukkue hyötyy heistä valtavasti.”

Rautakallio on seurannut tarkkaan Leijonien pelaamista MM-kisojen aikana ja hän on tykännyt näkemästään.

”Ei siellä mitään isoja huolia ole. Se on myös tärkeää, että pelaaminen on mennyt koko ajan eteenpäin. Ylivoima on ollut loistavaa ja tuonut joukkueelle voittoja. Monille pelaajille on kehittynyt jo aikaisemmin sellainen eräänlainen automaatio voittamiseen Jalosen kanssa.”

”Lindell ja Heiskanen vain nostavat joukkueen tasoa ja auttavat nimenomaan niissä kaikkein tärkeimmissä otteluissa. Kehityssuunta on ollut oikea, enkä näe yhtään syytä sille, miksi niin ei jatkuisi.”