Yhdysvaltain kiekkojoukkueella on superapu Eurajoelta – Risto Talvio on saanut kiitokseksi mitaleita ja mestaruussormuksen

Eurajokelainen Risto Talvio hoitaa Yhdysvaltain jääkiekkomaajoukkueessa kaikkea huollon auttamisesta lääkärikäynteihin Suomessa. Amerikkalaiset ovat luottaneet häneen jo vuodesta 1984.

Tampere

Kun Yhdysvaltojen maajoukkue osallistuu Suomessa pelattavaan jääkiekon MM-turnaukseen, taustalla työskentelee melkoisella todennäköisyydellä yksi mies Eurajoelta.

Risto Talvio bongasi vuonna 1984 lehti-ilmoituksen, jossa haettiin vapaaehtoisia seuraavassa vuodenvaihteessa pelattavaan alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnaukseen.

Muutaman vuoden silloisia pelaajia vanhempi nuorimies tuli valituksi yhdyshenkilöksi Yhdysvaltojen joukkueelle, josta tähtikategoriaan nousi myöhemmin esimerkiksi puolustaja Brian Leetch.

Tuossa joukkueessa kolme vuotta alaikäisenä pelannut Leetch päätti uransa jo keväällä 2006, mutta eurajokelainen Talvio on tälläkin kertaa joukkueen mukana samoissa tehtävissä.

Englanninkielinen titteli Talviolla on Team Host. Niitä tehtäviä hän on hoitanut Yhdysvaltojen joukkueelle kaikissa Suomessa pelatuissa arvokisoissa aloittamisestaan lähtien: miesten kisojen lisäksi Talvio on ollut mukana kahdet naisten kisat sekä 18- ja 20-vuotiaiden arvokisoja.

Lisäksi tehtäviä on riittänyt nuorten maajoukkueturnauksiin, joita Yhdysvallat on pelannut Suomessa.

Tehtävät kestävät niin kauan kuin joukkue on maassa. Team Host on Jääkiekkoliiton järjestämänä jokaisella turnausmaalla.

” ”Olen kiikutellut pelaajia sairaalaan röntgeniin ja silmäpolille sekä magneettikuvaukseen, jotta lääkäri voi jäädä peliin.”

”Olemme vastassa lentokentällä, kun joukkue saapuu. Lähtiessä saatamme heidät kentälle”, Talvio kertoo ensimmäisestä ja viimeisestä tehtävästä.

Väliin mahtuu paljon työtä, joka ei välttämättä näy tavalliselle katsojalle, mutta joka on tärkeää joukkueen sujuvan vierailun kannalta. Kyse on paljon asioiden delegoinnista.

Jos Yhdysvaltain joukkue haluaa vaihtaa ruokailuaikaa, Talvio hoitaa kommunikoinnin hotellin kanssa.

Jos hallille pitää mennä aiottua aikaisemmin, Talvio soittaa areenan lähistön liikenteenohjaukselle ja bussiyhtiölle. Esimerkiksi joukkueen lääkäri saa tiedon tärkeiden paikkojen sijainnista hallilla Talviolta.

Hallille Talvio saapuu yleensä huoltajien kanssa hyvissä ajoin ennen joukkuetta. Joukkue saapuu kaksi tuntia ennen pelin alkua.

Esimerkiksi maanantai-illan Suomi-peliä varten Talvio arvelee saapuvansa hallille huollon kanssa puoliltapäivin, kun ottelu alkaa kello 20.20.

”Ei joukkue tarvitse minua bussissa, kun he tulevat hotellilta hallille. He vain tulevat ja menevät. Olen huoltajien apuna.”

Risto Talvio kehuu Yhdysvaltain pelaajia erittäin fiksuiksi.

Muutaman kerran vuosikymmenien saatossa Talvion asiointiapua on tarvittu sairaalakeikoillakin. Silloin kyseessä on ollut pienehkö vamma, joka kuitenkin on vaatinut sairaalassa pistäytymistä.

”Olen kiikutellut pelaajia sairaalaan röntgeniin ja silmäpolille sekä magneettikuvaukseen, jotta lääkäri voi jäädä peliin. Olen ollut pelaajan tukena sairaalassa.”

Kaukalon ulkopuolisia ongelmia Talvio ei ole joutunut hoitamaan.

”Kyllä niitä joitakin sellaisia ’vilperttejä’ on liikkunut, mutta perusjoukko on kuuliaista ja hyvin käyttäytyvää porukkaa. Helppo heidän kanssaan on olla.”

Vajaassa 40 vuodessa kommunikointi on helpottunut, ja se näkyy myös Talvion työssä. Alkuaikoina yhteyttä pidettiin lankapuhelimella ja fakseilla, nykyisin matkapuhelin kulkee mukana koko ajan.

Talvio sanoo, että tärkeää tehtävässä on pysyä tavoitettavissa, mutta toisaalta olla pois näkyvistä esimerkiksi joukkueen sisäisten valmentajapalaverien aikana.

”Tarve avulle tulee usein yhtäkkiä. On tärkeää, että silloin ei luimi tuolla jossakin.”

Jotain hyvin hoidetusta työstä kertovat Talvion saamat kiitokset. Vuoden 2013 miesten MM-kisoista Talvio sai kiitokseksi joukkueelta pronssimitalin ja vuoden 2014 alle 18-vuotiaiden kisoista kultamitalin.

Vuonna 2004 nuorten kullan voittanut joukkue puolestaan teetti Talviolle NHL:n mestaruussormuksen tyylisesti kultasormuksen timanteilla.

”Nämä kaikki ovat Rauman jäähallissa. Siellä on perinnetila, ja ne ovat siellä näytillä. Mitä minä niitä kirjapöydän laatikossa pitäisin, olkoon siellä näkyvillä.”

” ”Tämä on kauhean mukavaa. Vapaaehtoisporukka, jonka kanssa on tekemisissä on kauhean samanhenkistä: iloista ja reipasta.”

Arvostuksesta kertoo myös se, että Talvio pyydettiin auttamaan vuonna 2006, kun Yhdysvallat osallistui Torinossa jääkiekon olympiaturnaukseen. Siellä roolina oli olla huollon apuna ”mailapoikana”, eli käytännössä auttamassa kantamaan tavaroita ja hoitamassa muita pyydettyjä juoksevia asioita.

Suomessa turnauksia on harvakseltaan. Vaikka kisaviikot ovat kiireisiä, leipätyö on muualla.

”Normityö on Olkiluodon ydinvoimalassa, näillä näkymin puolitoista vuotta vielä. Sitten alkaa eläkeikä, jolloin on aikaa ottaa osaa turnauksiin, jos vielä kiinnostaa.”

Saattaa hyvinkin olla, että kiinnostus ei ole hevillä loppumassa. Sen verran nopean ja selkeän vastauksen Talvio antaa kysymykseen siitä, mikä saa innostumaan tehtävästä kisat toisensa jälkeen.

”Tämä on kauhean mukavaa. Vapaaehtoisporukka, jonka kanssa on tekemisissä on kauhean samanhenkistä: iloista ja reipasta. Tulee yhteenkuuluvuuden tunne. Kun saadaan henki päälle, se on tosi hienoa. Eikä näitä kovin usein kuitenkaan ole, se täytyy muistaa. Jos olisi kerran kuussa, voi olla että alkaisi väsyttää.”

Suomi kohtaa Yhdysvallat maanantaina kello 20.20. Ottelu pelataan Nokia-areenassa Tampereella. MTV ja C More Sport 1 näyttävät ottelun suorana lähetyksenä.