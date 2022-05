Tre Kronorin päävalmentaja Johan Garpenlöv uskoo, että Ruotsin maajoukkue on yhä tärkeä juttu pelaajille.

Helsinki/Tampere

Ruotsin viimeisimmät jääkiekon maailmanmestaruudet ovat vuosilta 2017 ja 2018, jolloin MM-joukkueet olivat täynnä vahvistusta NHL-kaukaloista. Vuoden 2017 Tre Kronorissa pelasi 19 NHL-miestä ja vuoden 2018 mestareissa 20.

Ero tämän vuoden ruotsalaisjoukkueeseen on huima, sillä sinikeltaisten riveissä Tampereella on vasta seitsemän pelaajaa NHL-joukkueista. MM-kisoista kieltäytyneitä on jo yllin kyllin, peräti 30, joista kahdeksan loukkaantumisen takia.

Eikö Tre Kronor enää kiinnosta?

”En usko, että siitä on kyse, suurta kiinnosta on yhä. Tre Kronor on tärkeä juttu pelaajille”, Ruotsin maajoukkuevalmentaja Johan Garpenlöv vakuuttaa.

Ruotsi avasi kisat lauantaina nihkeähköllä 3–1-voitolla Itävallasta, ja Garpenlöv peluutti vain yhdeksää hyökkääjää.

Tilaa ryhmässä siis on.

Mutta kieltäytymisiä satelee: lauantai-iltana neljä uutta pelaajaa sanoi kisoille ei kiitos, kun Minnesotan Joel Eriksson Ek, Washingtonin kaksikko Marcus Johansson ja Johan Larsson sekä Bostonin Hampus Lindholm ruksattiin pois MM-vahvistusten listalta.

Sunnuntaina vahvistui, että Washingtonin kokenut tähti Nicklas Bäckström ei tule MM-kisoihin. Ruotsin paidassa MM-kultaa kahdesti (2006, 2017) voittanut päälle tuhannen NHL-ottelun hyökkääjä jäi pois loukkaantumiseen vedoten.

Sunnuntain vastaisena yönä päättyi jälleen useiden ruotsalaisten NHL-taival tämän kauden osalta heidän joukkueidensa pudotessa pelistä. Esimerkiksi Toronton William Nylander, 80 runkosarjatehopisteen mies, olisi melkoinen vahvistus.

”William Nylanderin kausi oli upea. Hän saattaa pelata elämänsä parasta kiekkoa, joten hän vahvistaisi meitä, jos hän haluaa tulla kisoihin. Los Angelesin Adrian Kempellä on sopimus päättymässä, joten kokemuksemme mukaan hän ei tule kisoihin. Ja onhan siellä (Los Angelesin) Carl Grundström, katsotaan miten hänen kanssaan käy”, Garpenlöv selvitteli.

Sunnuntai-illan Tshekki-kohtaamiseen Garpenlöv leimasi kaksi kisapassia hyökkääjille, kun Ruotsin liigan Leksandin Oskar Lang ja Nils Åman otettiin mukaan.

Epäonnekasta joskus

Kuten Kempellä, sopimustilanne on monesti vaikuttamassa MM-haluihin. Garpenlöv hoiteli NHL-haalimista maajoukkueen apuvalmentajana Ruotsin kultavuosina 2017 ja 2018, ja joskus sopimusten kanssa on ”epäonnea”.

”Olen hoidellut näitä monen vuoden ajan. Joskus sinulla on epäonnea niin, että monet sopimukset ovat katkolla (samaan aikaan). Ja joskus (MM-intoon) vaikuttaa jokin muu asia, vaikkapa se, että jos pelaaja ei ole voittanut, hän saattaa tulla kisoihin halutessaan voittaa jotain. Vuosina 2017 ja 2018 moni pelaaja voitti ensimmäisen MM-kultansa. Ja kun olet sen (ensimmäisen kullan) saanut, ehkä olet saanut haluamasi. Tiedä häntä”, päävalmentajapestinsä MM-kisojen jälkeen jättävä Garpenlöv sanoi.