Leijonien pukukopin katossa Tampereen Nokia-areenassa roikkuu kielekkeinen valtiolippu, joka on rajattu Puolustusvoimien käyttöön.

Leijonat julkaisi keskiviikkona esittelyvideon pukukopistaan, jota joukkue käyttää perjantaina alkavissa jääkiekon MM-kotikisoissa.

Tarkkasilmäisimmät saattoivat huomata pukuhuoneen katossa kuitenkin yksityiskohdan, joka on lainvastainen.

Huoneen katossa roikkuu Suomen kielekkeinen valtiolippu. Näet sen alla olevalla videolla kohdassa 2.10.

Suomen lippua koskevan lainsäädännön mukaan ”kielekkeistä valtiolippua käyttävät puolustusvoimien esikunnat, joukko-osastot, laitokset ja alukset”.

Laki määrää myös seuraavaa: ”Joka oikeudettomasti käyttää tasavallan presidentin lippua tai muuta valtiolippua ... on tuomittava Suomen lipusta annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon.”

Sisäministeriön erityisasiantuntijan Janne Juujärven mukaan Leijonat on toiminut pukukopin sisustamisessa väärin.

"Kielekkeinen valtiolippu siellä näytti roikkuvan. Se on rajattu Puolustusvoimien käyttöön. Se olisi hyvä vaihtaa kansallislippuun”, Juujärvi sanoi.

"Ajattelimme, että lähetämme Leijonille sähköpostia, että vaihdatteko lippua.”

Juujärvi ei itse usko, että tapauksesta tulee Leijonille sakkorangaistusta.

"En tiedä, onko yksikään tapaus vielä mennyt niin pitkälle, että joku haluaisi liputtaa väen vängällä väärällä lipulla.”

"Asia voi mennä eteenpäin, jos joku tekee oikeudettomasta liputuksesta ilmoituksen poliisille.”

Erityisasiantuntija uskoo laittoman liputuksen johtuvan yksinkertaisesti tietämättömyydestä.

"Olettaisin, että tämä johtuu siitä, ettei ole vain tiedetty, millä lipulla kenenkin pitää liputtaa. Uskon, että tilanne korjaantuu ohjeistamalla”, Juujärvi kommentoi.

Leijonien pukukoppi ei ole julkinen tila, mutta kielekkeinen valtiolippu ei silti saisi olla esillä.

”Sisällä liputtamisessakin noudatetaan lähtökohtaisesti samoja sääntöjä kuin pihalla liputtamisessa.”

Kielekkeisen valtiolipun käyttöönottoon ei ole olemassa lupamenettelyä, joten Leijonat ei ole voinut anoa lupaa itselleen.

Leijonien joukkueenjohtaja Mika Kortelaisen ihmetteli lipusta noussutta porua. Sama lippu on kuulunut Leijonien pukukopin vakiokalustoon useamman vuoden.

” Sama lippu on ollut kuusi vuotta pukukopissamme paikallaan. Lippua kohdellaan, kuten arvokasta lippua kuuluukin kohdella ja säilytämme sitä arvon mukaisesti”, Kortelainen sanoi.

"Jos kopissa on ollut jotain juhlallisuuksia, niin silloin lippu on otettu pois, ettei se likaannu. Kohtelemme lippua kaikkien arvojen mukaisesti. Voin sanoa, että valtiovalta on ollut tietoinen tästä.”

Kortelaisen mukaan kielekkeisen valtiolipun ripustaminen oli alun perin joukkueen sisäinen ja yhteinen juttu.

”Tietyt asiat ja tarinat pysyvät joukkueen kesken. Lippu on ollut kopissamme kuusi vuotta ja siitä on ollut aiemmin kuvia.”

Aiotteko ottaa kyseisen lipun pois kopista?

” Emme ole toistaiseksi saaneet mitään viestiä keneltäkään, että lippu pitäisi vaihtaa. Toimimme tietenkin sillä tavalla kuin tilanne edellyttää.”