Kotona Lammikko on ehtinyt ainoastaan piipahtamaan NHL-kauden jälkeen. Paineita hän ei osaa edes kotikisoista niskaansa ottaa.

Leijonien pelaajia luetellessa tutut nimet nousevat suuren kansan silmissä ensimmäisenä esille. Luonnollisesti ilmaveivimaalin isä ja NHL-tähti Mikael Granlund tai jo eräänlaisen ikileijonan statuksen saavuttanut Marko Anttila ovat listassa korkealle.

Jopa vaatimaton ja median huomiota mielellään välttelevä Joel Armia on kotikisoissa todella mielenkiintoinen nimi. NHL-pelaajana ja kisadebytanttina häneltäkin odotetaan paljon.

Suuren yleisön tietoisuuden rajamailla ja kirkkaimpien valojen ulkopuolella liikkuu myös yksi NHL-pelaaja. Hän on Noormarkusta kotoisin oleva Juho Lammikko.

Tämä siitä huolimatta, että Lammikolla on jo 159 pelattua NHL-ottelua. Hän on lisäksi ollut saavuttamassa MM-kultaa Leijonissa vuonna 2019 ja myös alle 20-vuotiaden MM-kulta löytyy hänen palkintokaapistaan vuodelta 2016.

Syy normaalia pienempään huomioon on rooli, jossa Lammikko pelaa. Hän on nimenomaan rouhija ja joukkuepelaaja. Luotettava alempien ketjujen työmyyrä, joka ei roolistaan valita. Mailakikat ja jalkakynät jäävät muille.

Lammikko ei iske pisteitä jokaisessa ottelussa, mutta aivan kaikissa kamppailuissa hän laittaa itsensä täysillä likoon. Vapaapäiviä kaukalossa ei ole.

Paljon Lammikon pelitavasta ja asenteesta kertoo hänen oma analyysinsä odotuksista ja roolista Leijonien kotikisoissa 2022.

”Aivan kaikki käy. Omilla vahvuuksilla minä etenen ja otan sen roolin, jonka saan. Joukkueen voitto on ylivoimaisesti tärkeintä”, Lammikko painottaa.

NHL-mies voisi puhua toisellakin tavalla.

Leijonien avauspelissä Lammikko oli kolmosketjun keskushyökkääjänä. Toisessa erässä Lammikko oli hyvin esillä. Hän oli lähellä maalintekoa ja sai myös viiden minuutin jäähyn tappelemisesta Norjan Christian Kasastulin kanssa.

Kuka? Juho Lammikko Ikä: 26

Pituus: 190, paino 92.

Nuorten maailmanmestari vuonna 2016. MM-kulta Leijonissa vuonna 2019.

Uran seurat: Ässät 2013–2014 ja 2015, Kingston Frontenacs OHL, 2014–2015 ja 2015–2016, Portland Pirates AHL, 2015–2016, Springfield Thunderbirds AHL, 2016–2018, Florida Panthers NHL, 2018–2019 ja 2020–2021, Kärpät 2019–2020, Metallurg Magnitokorsk 2020 ja Vancouver Canucks 2021–2022.

NHL:ssä 159 ottelua 11+15=26.

Päättynyt kausi NHL:ssä oli Lammikolle hänen uransa paras. 26-vuotias keskushyökkääjä iski tehot 7+8.

Vihoviimeistään siirto Vancouver Canucksiin teki hänestä statukseltaan NHL-pelaajan. Kaksi kautta Floridassa tuottivat tasaisesti myös katsomokomennuksia ja toisinaan piipahduksen AHL:ssäkin.

Päättyneen kauden aikana hän pelasi 75 ottelussa NHL:ssä, joten Lammikko oli kokoonpanossa silloin, kun hän vain oli terveenä. Hän oli kokoonpanon ulkopuolella vain seitsemässä ottelussa. Koronatartunta joulukuussa pakotti hänet sivuun pariksi viikoksi. Katsomokomennuksia ei tullut peliesitysten takia, vaan paikka nelosketjussa oli lähes kiveen hakattu.

Kauppa pois Florida Panthersista, monien suomalaispelaajien joukkueesta, tapahtui syksyllä harjoitusleirien jälkeen. Samalla vaihtui maa Yhdysvalloista Kanadaan, eikä uudessa joukkueessa ollut ainuttakaan suomalaista Lammikon lisäksi.

”Oli se tietysti aika iso muutos. Ilmasto oli täysin erilainen ja maa oli muutenkin eri. Viihdyin kuitenkin erinomaisesti Vancouverissa. Mielestäni pelasin urani parhaan kauden NHL:ssä, vaikka suoritukseni oli vähän liian epätasainen.”

Lammikon sopimus Canucksin kanssa loppuu tähän kauteen. MM-kisoissa hän on oivassa näyteikkunassa muillekin NHL-seuroille.

”Ykköstavoite on ilman muuta jatkaa Vancouverissa. Ne päätökset tulevat ajankohtaisiksi luultavasti vasta kesän lopussa tai kesän jälkeen. En odota kauhean nopeasti tietoa tulevasta,” Lammikko pohtii.

Juho Lammikko on Leijonien päävalmentaja Jukka Jalosen luottopelaaja. Hän on keskushyökkääjä, jota voi peluutta alemmissa ketjuissa tietäen, ettei hän valita liian pienestä roolista.

MM-joukkueessa Lammikko kuuluu porilaiseen ryhmään. Ennen kisojen alkua kyseinen ryhmä pieneni, kun Niko Ojamäki ja Oliwer Kaski eivät mahtuneet lopulliseen kisajoukkueeseen.

Edelleen porilaisvahvuus on silti ihan hyvä. Lammikon, Armian ja valmentaja Ari-Pekka Selinin välillä on yhteinen ymmärrys.

”Kyllä me pidetään porilaisten puolia joukkueessa ihan varmasti. Sellaista pientä porilaista kuittia pitää joskus jakaa. Hymyssä suin toki” Lammikko sanoo ja näyttää samalla oman jääkiekkohymynsä.

Raskaan NHL-kauden jälkeen Lammikko ei ole vielä suuremmin Porissa ehtinyt aikaansa viettämään.

”Olen ollut palattuani kotona tasan kolme yötä. Kun tulin Suomeen, olin yhden yön kotona ja sitten alkoivat hommat Leijonien kanssa. Ruotsin EHT:ltä palattuamme olin lisäksi pari yötä ja yhden päivän kotona.”

”Ei se onneksi tässä kohtaa haittaa, kun ollaan niin lähellä kotia ja tutussa suomalaisessa ympäristössä. Kavereitakin olen vähän ehtinyt nähdä.”

Lammikkoon oppinut urallaan paljon myös paineista.

Ässien junioreissa hänestä puhuttiin isona lupauksena ja se toi nuorelle miehelle omat paineensa. OHL:ssä ja AHL:ssä paineet niskassa olivat taas sen takia, että vain onnistumisten ja riittävän laadukkaan pelaamisen avulla NHL-ovi joskus aukeaisi.

Floridassa Lammikko joutui todistamaan joka ilta, että hän paikkansa kivikovasta kokoonpanosta ansaitsee. Vancouver puolestaan on kiekkohullu kaupunki, jossa media seuraa pelaajien liikkeet suurennuslasin kanssa.

”Vancouverissa jääkiekko on todella tärkeää ihmisille ja siellä on mahtavat kannattajat. On se erilaista kuin esimerkiksi Floridassa.”

Leijonat on monella tavalla ihan oma lukunsa. Erityisesti kotikisoissa onnistumisia odotetaan kannattajien suunnalta vesi kielellä. Se ei ole pelaajille pelkästään helppo paikka.

Tunteeko Lammikko paineet niskassaan ja ovatko ne erilaiset kuin mihin hän on tottunut?

”Jokaista peliä lähdetään voittamaan ja toivottavasti pystymme kannattajille tarjoamaan elämyksiä. Minä en silti ajattele paineita yhtään, enkä usko muidenkaan pelaajien niitä miettivän. On ihan selvä, että jos olemme itse tyytyväisiä, on tuloskin hyvä. Siksi ulkopuolisia paineita on turha miettiä.”

Mitä Lammikko sitten kotikisoilta odottaa?

”Seurajoukkueessa ei ollut kauden aikana muita suomalaisia ja nyt on porukka täynnä pelkästään niitä. Muutos on mukava. Tämä on sellainen paikka, josta haluan vain nauttia. Nimenomaan keskittyä siihen, millainen mahdollisuus tämä on. Ihan mahtavat pari viikkoa ovat varmasti edessä.”