Tampereella pelaava Ruotsi aloittaa MM-ottelunsa lauantaina.

Johan Gärpenlov on luotsannut Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkuetta kauden 2019–20 alusta saakka.

STT, Helsinki

Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Johan Garpenlöv nimesi keskiviikkona Suomen MM-kisojen pelaajistonsa. Ruotsin jääkiekkoliiton julkistamassa listassa on 24 pelaajaa, kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 13 hyökkääjää.

Ruotsi aloittaa MM-turnauksessa mestaruusjahdin lauantaina Tampereella ottelussa Itävaltaa vastaan. Sunnuntaina Ruotsi kohtaa Tshekin, tiistaina Britannian ja keskiviikkona 18. toukokuuta Suomen.

”Nyt on kauden lopullisen tavoitteen aika. Olemme valmistautuneet kuukauden ajan MM-turnaukseen ja olemme innoissamme, kun kisat vihdoin alkavat”, Garpenlöv totesi Ruotsin liiton nettisivuilla.

”Minulle tämä on kolmevuotisen maajoukkuepestin loppuhuipennus, ja olen latautunut päättämään sen parhaalla mahdollisella tavalla.”

Joukkueen runko on Ruotsin liigapelaajia, mutta puolustuksessa on jykevästi NHL-kokemusta. Lisäksi mukana on pelaajia Sveitsin liigasta ja entisiä KHL-liigan kiekkoilijoita.

Puolustajat Oliver Ekman-Larsson ja Rasmus Dahlin tuovat NHL-kokemuksellaan lujuutta Ruotsin puolustukseen. Ekman-Larsson, 30, on pelannut NHL:ssä yli 800 ottelua. Päättyneellä kaudella hän edusti Vancouveria.

Dahlinilla, 22, on 277 NHL-ottelua Buffalon riveissä.

Tasapainoinen joukkue

Garpenlöv arvioi, että Ruotsin joukkue pystyy pelaamaan kisoissa mestaruudesta.

”Tämä on mielestäni hyvä ryhmä. Meillä on hyvä maalivahtiosasto, vahva puolustus ja tasapainoinen hyökkäys”, Garpenlöv arvioi joukkuetta Ruotsin tietotoimistolle TT:lle.

Garpenlöv totesi joukkueen saaneen Globenissa arvokkaan 4–3-voiton Suomesta. Sen jälkeen joukkue on vahvistunut edelleen, ja ryhmään saattaa tulla vielä lisää NHL-pelaajia.

”Täytyy miettiä, mitä voisimme tarvita ja miten pitkään olemme valmiita odottamaan”, Garpenlöv pohdiskeli.

”Pelaajia voi tulla vielä myös Ruotsin liigan finaaleista.”

Ruotsin täytyy leimata vähintään 15 kenttäpelaajan ja kahden maalivahdin kisapassit lauantain MM-avaukseen. Garpenlöv ei paljastanut, montako paikkaa hän jättää vielä auki.

”Meillä on heti alkuun neljä ottelua viidessä päivässä. Sitä täytyy nyt miettiä”, Garpenlöv jatkoi.

”Pitää harkita myös sitä, miten pitkään meidän kannattaa odottaa (NHL:stä) käyttöömme vapautuvia pelaajia. Esimerkiksi loukkaantumiset voivat pakottaa meidät nimeämään pelaajia nopeasti.”