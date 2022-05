Kultainen pilli nyt jo 20 kertaa peräkkäin Poriin – Paras erotuomari ei kelvannut finaaleihin

Pelaajat äänestivät Antti Bomanin jo viidennen kerran peräkkäin parhaaksi erotuomariksi. Kultaiset kypärät menivät Anton Levtchille ja Anni Keisalalle. Lukon Vili Saarijärvi sai Juha Rantasila -palkinnon.

Helsinki

Porin Antti Boman sai parhaalle erotuomarille jaetun Kultaisen pillin viidennen kerran peräkkäin.

Samalla Porin valtakausi venyi jo 20:een. Ennen Bomanin putkea Jari Levonen sai Kultaisen pillin 15 kertaa peräkkäin.

”Kyllä se on kiva, kun pelaajat äänestävät parhaaksi tuomariksi. Pelaajille tätä hommaa tehdään ja se on paras palkinto, minkä voi tästä hommasta saada. Pystymme kommunikoimaan pelaajien kanssa hyvin ja jäällä on molemminpuolinen luottamus”, Boman kertoi.

Pelaajien arvostuksesta huolimatta Boman ei saanut viheltää finaaleissa.

”Kausi oli omalta osalta hyvä. Siitä jäi vähän huono maku, kun en päässyt loppuun asti viheltämään”, tuomari myönsi.

Historian ensimmäisen Kultaisen pillin vuonna 1987 tuli niin ikään Poriin, kun palkinnon sai Pertti Juhola. Juhola sai urallaan palkinnon kahdesti. Rauman Seppo Mäkelän pelaajat arvostivat parhaaksi erotuomariksi puolestaan 11 kertaa.

Satakunnan ulkopuolelle Kultainen pilli on mennyt vain vuosina 2000–2002. Silloin Rami Savolainen voitti palkinnon kerran ja Simo Saarinen kahdesti.

Parhaiden pelaajien palkinnot menivät Tampereelle.

Liigapelaajat äänestivät joukostaan parhaaksi Suomen mestari Tapparan hyökkääjä Anton Levtchin, joka palkittiin maanantaina Kultaisella kypärällä. Naisten liigapelaajat äänestivät Ilveksen maalivahti Anni Keisalan parhaaksi.

Kultainen kypärä jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös naisille.

Levtchi voitti runkosarjan pistepörssin ja sai Pelaajayhdistyksen järjestämässä äänestyksessä 585 pistettä.

"Olihan tuo kausi todella onnistunut, etenkin kun se päättyi mestaruusjuhliin. Se tuntuu todella hienolta, kun muut pelaajat äänestivät parhaaksi, Levtchi tuumi tiedotteessa.

"Sain alle ehjän kesän, joka oli kaikista tärkein asia, jotta tuollainen kausi oli mahdollista pelata. Fysiikka ja luistelu menivät eteenpäin viime kaudesta ja kiinnitin niihin kesällä enemmän huomiota. Taidolla pääsee aina tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten pitää kehittää muita osa-alueita.

Keisala sai naisten liigapelaajien äänestyksessä 187 pistettä ja vain 13 enemmän kuin mestarijoukkue Kiekko-Espoon Elisa Holopainen. Ilves ei yltänyt mitalipeleihin, mutta Keisala pelasi vahvan kauden ja torjui Suomen naisten maajoukkueen MM- ja olympiapronsseille.

"Kausi starttasi minulla jo elokuussa MM-kisoilla, josta oli hyvän tuloksen jälkeen helppo lähteä kohti liigakautta. Ilveksen kanssa kausi oli ylä- ja alamäkeä, kun loukkaantumiset ja sairastumiset varjostivat joukkuetta pitkin kautta”, Keisala mainitsi.

"Maajoukkuekausi oli onnistunut, mutta tietenkin se jäi harmittamaan, että Ilveksen kanssa emme päässeet pelaamaan mitaleista.”

Levtchin jälkeen toiseksi 476 pisteellä sijoittui Mikkelin Jukurien Petrus Palmu. Hän oli runkosarjan pistepörssin kakkonen ja teki Levtchin tavoin 26 maalia. Jukurit ylsi puolivälieriin.

Rauman Lukon puolustaja Vili Saarijärvi keräsi myös komean äänisaaliin ja 460 pistettä. Hän oli kolmas äänestyksessä. Saarijärvi pokkasi Juha Rantasila -palkinnon, jonka saa eniten maaleja tehnyt puolustaja. Hän osui 17 kertaa.

"Kausi oli omalta osalta tosi tasainen. Sain paljon vastuuta ja sen kautta tuli myös tulosta ja onnistumisia. Joukkueena ei päästy sinne missä tavoitteet olivat, mutta kausi oli kaiken kaikkiaan todella värikäs ja mielenkiintoinen”, puolivälieriin Lukon kanssa yltänyt Saarijärvi pohdiskeli.