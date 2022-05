Ruotsin pääsarja SHL:ssä finaaleissa ei ole mukana maajoukkueen vakiokasvoja.

Helsinki

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen valmennusjohto on edelleen kiperien valintojen edessä, vaikka myöhään sunnuntai-iltana päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen puristivat yli 30 pelaajan leiriryhmän muotoon kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 15 hyökkääjää.

Jäljelle jääneen ryhmän on määrä kokoontua tiistaina Tampereella, joka Helsingin kanssa isännöi perjantaina käynnistyviä MM-kilpailuja.

Liikkuvia osia riittää ennen torstaita, jolloin leimataan ensimmäiset kisapassit.

” Kyllä me Ruotsin finaaleita ja NHL:ää vielä seurataan. Katsotaan, mitä tuleman pitää”, Jalonen kertoi Suomen jääkiekkoliiton verkkosivuilla julkaistulla videolla.

"Mutta kokemus on osoittanut, että se ryhmä, mikä on jalkeilla, on ryhmä sillä hetkellä. Sitten vasta kun tulee oikeasti muutoksia, joku ilmestyy paikalle fyysisesti, sitten uusi pelaaja on joukkueessa. Sitä ennen ei ole. Nyt mennään tällä ryhmällä. Katsotaan, mitä torstaina ja jatkossa tapahtuu.”

Viimeisen leiriviikon päätteeksi maalivahti Niclas Westerholm, puolustajat Oliwer Kaski, Vili Saarijärvi ja Kalle Maalahti sekä hyökkääjät Niko Ojamäki ja Markus Nenonen yliviivattiin kokoonpanosta. Puolustaja Otto Leskinen jätettiin jo aiemmin sivuun terveydellisten syiden takia.

Yllätysnimi Ruotsista vai maailmanmestari Nashvillesta?

Jalosen mainitsemissa Ruotsin finaaleissa pelaavat Luulajan puolustajat Julius Honka ja Sami Lepistö sekä hyökkääjät Olli Nikupeteri, Joonas Rask ja Juhani Tyrväinen. Färjestadin takalinjoilla häärii Lukko-kasvatti Jesse Virtanen. Luulaja johtaa voitoin 3–2 ennen maanantai-illan ottelua.

Suomalaiskuusikosta kukaan ei ole pelannut tällä kaudella A-maajoukkueessa, Rask ja Nikupeteri eivät koskaan.

Virtasen edelliset A-maaottelut ovat kaudelta 2018–2019. Maailmanmestari Tyrväinen oli mukana vielä seuraavalla kaudella Hongan tavoin. Maailmanmestari Lepistö ei ole ollut maajoukkuekuvioissa enää Jalosen nykyisen vuonna 2018 alkaneen valmentajapestin aikana.

NHL:stä saattaisi olla tyrkyllä ainakin Jalosen luottomies Mikael Granlund, jonka edustama Nashville on ennen tiistain vastaisen yön kierrosta tappiolla Coloradolle voitoin 0–3. Granlund on vuoden 2011 maailmanmestari ja pelasi Jalosen komennossa myös kotikisoissa 2012 ja 2013.