Porilaishyökkääjä puhkuu pelihaluja jääkiekon miesten MM-kisojen alla.

STT, Tampere

Jääkiekkohyökkääjä Joel Armia pukeutui Suomen maajoukkueiden käyttämään leijonapaitaan edellisen kerran lähes kymmenen vuotta sitten, kun hän pelasi kaudella 2012–13 alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa.

Armia teki nuorisomaajoukkueissa ja Porin Ässien liigajoukkueessa teini-ikäisenä hyviä tehopistemääriä ja oli ikäluokkansa suomalainen kärkivaraus NHL:ään, mutta nyt maajoukkueasuun palaa pelaajaprofiililtaan melko erilainen Armia. Pohjois-Amerikassa hyökkääjästä kuoriutui alempien ketjujen raataja, joka kuvailee roolin kuin roolin sopivan.

Millaista asennemuutosta vaati, että teit läpimurron Pohjois-Amerikassa täysin erilaisessa roolissa kuin mihin olit tottunut?

”En tiedä asennemuutosta. Unelma on ollut pelata NHL:ssä, aina on ollut. Piti tehdä päätös, että siellä pelaaminen pitää tehdä hinnalla millä hyvänsä. Jos se vaatii pelitavan muuttamista, niin se on tehtävä. Ja se onnistui. Hyvä näin”, Armia vastasi myöhään torstai-iltana Tampereen areenan syvyyksissä.

Haastattelualueella seisoi parrakas, rauhallinen ja tasapainoisen oloinen jääkiekkoilija, joka on sinut menneisyyden kanssa. Mahtitehot jäivät Eurooppaan, mutta NHL:n kokeminen Buffalossa, Winnipegissä ja Montrealissa on täyttänyt yhden pikkupojan unelmista.

Kauan odotettu mahdollisuus

Toinen unelmista on täyttymässä lähiaikoina, todennäköisesti jo viikonloppuna Ruotsin EHT-turnauksessa. Armia valittiin Suomen MM-leiriryhmään, joten A-maajoukkuedebyytti on lähellä muutamaa viikkoa vaille 29-vuotiaana.

Vuosi sitten Armian kausi Montrealissa jatkui Stanley Cupin finaaleihin asti, mutta tämä kausi meni pieleen alusta alkaen. Siksi MM-kotikisojen leirityksen loppusuoralle saapui pelihaluja puhkuva hyökkääjä.

”Syksy oli raskas. Ei siitä pääse mihinkään. Kausi lähti alusta rullaamaan huonoon suuntaan, emmekä saaneet käännettyä. Urheilu on joskus sellaista.”

”En voi henkilökohtaisestikaan olla tyytyväinen kauteen, joka on takana. Loppukaudesta alkoi mennä paremmin, ja peli lähti kehittymään siihen suuntaan, mihin pitääkin. Siitä on hyvä jatkaa.”

Armia toivoo pääsevänsä pelaamaan mahdollisimman nopeasti, jotta pelituntuma palaisi. Hän on ollut tositoimissa viimeksi huhtikuun puolivälissä.

”Pelaamalla oppii parhaiten tuntemaan joukkueen systeemejä. Se on paras tapa päästä kiinni tähän.”

Oikealta ampuva Armia olisi oivallinen lisä ylivoimapeliin, joka ei ainakaan torstaina Sveitsiä vastaan toiminut.

Luuletko rightin-kätisyydestä olevan apua pelipaikkoja ja -aikaa jaettaessa?

”En minä tiedä”, Armia hymyili.

”Se on valmentajien käsissä, miten he rakentavat ylivoimat.”