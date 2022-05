Odotettu MM-turnaus järjestetään todennäköisesti samaan aikaan, kun Suomi päättää mahdollisen Nato-hakemuksensa jättämisestä.

STT, Helsinki

Suomalainen kiekkokansa on toukokuun tulevina viikkoina sankoin joukoin liikkeellä, kun jääkiekon MM-kotikisat järjestetään Tampereella ja Helsingissä. Urheilujuhla järjestetään poliittisesti herkkänä aikana, sillä Suomen odotetaan päättävän mahdollisen Nato-hakemuksensa jättämisestä kuun loppupuolella.

MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen kertoo, että kisajärjestäjät ovat ottaneet hakemuksen ajankohdan huomioon ja varautuneet Venäjän mahdollisiin vaikuttamisyrityksiin.

”Kisojen avajaisten aikaan ajoittuu todennäköisesti erilaisia ulostuloja, ja sen jälkeen asioista keskustellaan ja jätetään mahdollisesti hakemus. Tähän kun lisätään vielä se, että Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin kisoista ja Venäjältä otettiin ensi vuoden MM-kisat pois, niin olemme toki turvallisuuspuolellamme nämä asiat huomioineet”, Hietanen sanoo.

Hietanen ei halua tarkemmin spekuloida, millaisia vaikuttamisyrityksiä tapahtumaan voisi kohdistua.

”Olemme keskustelleet MM-kisojen eri toimijoiden sekä viranomaisten kanssa ja varautuneet siihen, että esimerkiksi kyberpuoleen liittyvää häirintää saattaa olla kisojen aikana.”

MM-turnaus järjestetään 13.–29. toukokuuta. Suomi pelaa kisojen keskuspaikassa Tampereella ja kohtaa B-lohkon avausottelussaan Norjan ensi perjantaina.

”Varautuminen on viisautta”

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessorin Jarno Limnéllin mukaan kevään kisatapahtumaan liittyy hybridivaikuttamisen riski. Limnéllin mukaan Suomen on varauduttava MM-kisojen kyberturvallisuuteen, koska tekniikalla on keskeinen rooli kisojen onnistuneessa järjestämisessä.

”Kyberturvallisuuteen ja kyberriskeihin on siinä mielessä syytä varautua huolella. Varautuminen on viisautta. Erilaiset vaikuttamisen keinot, on se sitten kybermaailman puolella tapahtuvaa informaatiovaikuttamista tai jotain muuta, on otettava huomioon riskiarvioissa”, Limnéll sanoo.

Limnéll nostaa Hietasen tapaan keskusteluun Venäjän ja sitä tukevan Valko-Venäjän poissaolon kisoista. Kisasulku voi Limnéllin mukaan lisätä itänaapurin kiinnostusta Suomen MM-tapahtumaan.

”Kun lukee venäläisten urheilujohtajien kommentteja venäläisurheilijoiden sulkemisesta erilaisista kilpailuista, kyllähän sieltä varsin kovaa tekstiä on tullut. He eivät pidä tästä tilanteesta. Saattaa olla, että he kokevat asemansa sellaiseksi, että he haluavat tehdä jonkinlaisia vastatoimia.”

Kunta- ja aluepolitiikassa kokoomuksen riveissä oleva Limnéll korostaa, että kisayleisöllä ei ole syytä huoleen.

”Olen itsekin menossa Tampereelle kisoja katsomaan. Kyllä minun viestini on se, että nautitaan huippujääkiekosta ja kannustetaan Suomi maailmanmestariksi.”

Joukkueet eivät ole huolissaan

Hietasen mukaan yksikään turnaukseen osallistuva maajoukkue ei ole ilmaissut huoltaan Suomen poliittisesta tilanteesta. Suomen asema Venäjän naapurimaana saattaa sen sijaan näkyä kansainvälisessä kisaturismissa.

”Lipunmyynnissä on näkynyt erilaisia asioita kaksi vuotta kestäneestä korona-ajasta alkaen. Kun matkustusrajoitusten purkamiseen saatiin selkeyttä, ehdimme noin kymmenen päivää myydä lippuja, ja sitten alkoi järkyttävä sota (Ukrainassa)”, Hietanen kuvaa.

Kisajärjestäjät ovat kertoneet tavoittelevansa turnaukseen noin puolta miljoonaa lipunostajaa. Hietasen mukaan tavanomaisessa MM-turnauksessa ulkomaiset katsojat muodostavat noin 15 prosentin osuuden, mutta tänä vuonna lukema saattaa olla pienempi.

”Venäjältä ei ole nyt katsojia odotettavissa, mutta odotamme muualta vielä kisavieraita.”