Tomas Pavelka teki raumalaisten kanssa vuoden sopimuksen.

Rauma

Tshekkipuolusta Tomas Pavelka siirtyy Lukkoon vuoden sopimuksella.

Pavelka, 28, pelasi päättyneellä kaudella kotimaassaan Sparta Prahassa. Joukkue sai hopeaa.

Pavelka on pelannut koko ammattilaisuransa Tshekissä. Nuorena hän pelasi kaksi kautta Pohjois-Amerikassa QMJHL-liigassa. Liigasta ja Lukosta hän on saanut lisätietoja ja suosituksia Raumalla kauden 2019–2020 pelanneelta David Nemecekiltä.

”Olen aina odottanut tilaisuutta koittaa taitojani Suomen Liigassa. Tiedän, että Lukko on Liigan kärkijoukkueita ja että joukkueella on korkeat tavoitteet. CHL-pelit, joissa olen liigajoukkueita vastaan pelannut, ovat olleet aina korkeatasoisia”, Pavelka totesi Lukon tiedotteessa.

Tshekin maajoukkueessa Pavelka on pelannut 12 ottelua. Arvokisoissa häntä ei ole nähty.

Urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kuvailee Pavelkaa hyökkääväksi puolustajaksi, joka on erityisen vaarallinen ylivoimalla. Koska omalla kenttäpuoliskollakin peli kulkee mallikkaasti, Sahlstedt odottaa mieheltä paljon.

"Pavelkalla on hyvät kiekolliset ja takuulla kova vahvistus meidän pakistoomme.”

”Uskon, että hänestä saadaan pelaaja, joka pystyy operoimaan paineen alla niin, että hän pystyy löytämään pieniäkin välejä ja antamaan oivaltavia syöttöjä meidän hyökkääjille. Hänellä on hyvä pelisilmä ja hän pelaa viivapakin roolia erinomaisella tasolla. Hän on stabiili pakki myös puolustuspäässä: tasaviisikko- ja alivoimapeli on hyvällä tasolla”, Sahlstedt sanoi Lukon tiedotteessa.

Lukko on lisäksi solminut 1+1-vuotisen sopimuksen Pelicansissa aiemmin pelanneen Kim Niemisen kanssa. Nieminen, 20, pelasi Pelicansissa päättyneellä kaudella kaksi liigaottelua.