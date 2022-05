New York

NHL-jääkiekkoliigan Florida Panthersin suomalaistähti Aleksander Barkov on ehdolla liigan King Clancy Memorial Trophy -palkinnon voittajaksi. Ehdolla on yksi pelaaja liigan jokaisesta 32 joukkueesta, ja NHL julkisti ehdokkaat keskiviikkona. Barkov on ainoa ehdolla oleva suomalaispelaaja.

King Clancy -palkinto jaetaan pelaajalle, joka on osoittanut johtajan ominaisuuksia jäällä sekä sen ulkopuolella ja tehnyt merkittävää humanitaarista työtä omassa yhteisössään. Pystin pokkasi vuosi sitten Nashville Predatorsin suomalaismaalivahti Pekka Rinne.

King Clancy -palkintoa on jaettu vuodesta 1988 lähtien. Rinteen ohella suomalaisista palkinnon on saanut Saku Koivu, vuonna 2007.