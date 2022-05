Marko Anttila ja Juuso Hietanen pelasivat jo edellisissä MM-kotikisoissa.

STT, Tampere

Vähissä ovat pelaajat, jotka edustivat Suomen miesten jääkiekkomaajoukkuetta edellisissä MM-kotikisoissa 2013 ja jatkavat edelleen peliuriaan.

Joukko harvenee entisestään, kun lukuun otetaan edelleen maajoukkuekuvioissa olevat ja ensi viikolla käynnistyviin MM-kilpailuihin tähtäävät pelaajat.

Yhdeksän vuotta sitten mukana olleista vain puolustaja Juuso Hietanen ja hyökkääjä Marko Anttila kuuluvat Leijonien tämän viikon 33 pelaajan leiriryhmään, josta loppuviikon EHT-pelien jälkeen leivotaan kisajoukkue NHL-maustein.

”Kotikisat ovat hieno mahdollisuus ja olleet unelma siitä asti, kun olen tiennyt, että kisat ovat täällä. Ne ovat aika lähellä, mutta ensin yritän saada paikan”, Anttila tuumi tiistaina Tampereella järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Tampereella pelaamisella on erityinen merkitys Lempäälästä kotoisin olevalle Anttilalle, joka teki viitisentoista vuotta sitten liigaläpimurtonsa Ilveksessä. Tällä kaudella hän palasi tupsukorviin Jokerien KHL-seikkailun päätyttyä.

”Ensinnäkin oli hieno homma, että pääsin tänne takaisin. Ilves ja Jokerit hoitivat sen hyvin. Oli unelma pelata vielä täällä.”

Olisitko 2013 uskonut, että olet mukana vielä seuraavissa kotikisoissa?

”En välttämättä”, toukokuun lopussa 37 vuotta täyttävä Anttila naurahti.

”Siitä on pitkä aika. Silloin pääsi nauttimaan fiiliksistä ja näki härdelliä, mikä ympärillä pyörii. On hienoa, että on pystynyt pelaamaan näin pitkään, ja nyt kotikisoissa pelaaminen on mahdollista toisen kerran.”

Leijonat ja Sveitsi testaavat areenan

Hietanen on ollut huhtikuun alkupuolelta saakka leirityksessä, jonka aikana Suomi on pelannut tuplamaaottelut Tanskassa, käynyt Norjan kanssa kotimaisella maakuntakierroksella ja ehtinyt Tshekin-turnaukseen.

Torstaina Leijonat ja Sveitsi testaavat MM-areenan ja jatkavat viikonlopuksi Tukholmaan.

”Viikko on jäljellä, ja yritän pelata mahdollisimman hyvin, että mahtuisin kisajoukkueeseen. Se on tavoitteena. Rennosti jatketaan leiritystä. Tiukkoja pelejä on tulossa”, puolustaja ennakoi.

Hietanen on leiriryhmästä ainoa, joka pelasi Ruotsin kanssa jaetut kotikisat sekä 2012 että 2013. Valtteri Filppula oli mukana ensimmäisissä ja liittyi leiriryhmään pääsiäisen jälkeen. Anttila tuli mukaan huhtikuun viimeisellä viikolla Ilveksen pronssijuhlien jälkeen.

”Vähän jäi hampaankoloon, ettei tullut sitä kirkkainta (mitalia), mutta meininki oli mahtava. Jää hienot muistot keväästä”, kiekkohuuman jatkumista MM-kilpailuissa odottava Anttila sanoi.

"Pelaan sitä roolia, mitä on tarjolla"

Anttila on kohonnut vuosien saatossa rivimiehestä kansallissankariksi, mutta myös Hietasen on pitänyt sopeutua uusiin käänteisiin.

Monikäyttöinen puolustaja on pelannut maajoukkueessa Jukka Jalosen molemmilla päävalmentajajaksoilla sekä Erkka Westerlundin, Kari Jalosen ja Lauri Marjamäen komennossa.

”Roolini on muuttunut matkan varrella suuntaan jos toiseenkin. Pelaan sitä roolia, mitä on tarjolla. Pukukoppiroolin suhteen nuorempana ei uskaltanut olla niin paljon äänessä kuin mitä nyt vanhempana on”, Hietanen ruoti.

Hän hävisi kaksi MM-finaalia ennen kuin Pekingin olympiajäällä jysähti jättipotti Anttilan ja Filppulan joukkuetoverina.

”Sen on huomannut vuosien varrella, että oli kyseessä mikä sarja tai tapahtuma tahansa, vaikeaa on voittaa. Sitä on oppinut arvostamaan.”