Helsinki

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on julkistanut vuosittaiset tilastonsa Euroopan jääkiekon yleisömääristä, eikä yllätystä listakärjessä ole. Sveitsiläisseura SC Bern on kerännyt eniten katsojia jo vuodesta 2002 lähtien, ja niin se teki tälläkin kaudella. Sveitsin liiga on myös yhä maanosan seuratuin sarja.

Bernin runkosarjan yleisökeskiarvo tällä kaudella oli 13 348. Edellisissä eli kautta 2019–20 käsitelleissä tilastoissa Euroopassa oli vielä seitsemän muutakin yli 10 000:n keskiarvoon yltänyttä, mutta koronaviruspandemian myötä Bern jäi nyt ainoaksi viisinumeroiseen keskiarvoon päässeeksi.

Euroopan toiseksi kovin keskiarvo tällä kaudella oli Ruotsin liigan Frölundalla, jonka pelejä seurasi keskimäärin 8 531 katsojaa.

Kärkiviisikon täydensivät sveitsiläiset Fribourg-Gotteron, Zürich Lions ja EV Zug. Sveitsin liigan yleisökeskiarvo runkosarjapeleissä oli 6 139, kun toiseksi sijoittunut Ruotsin pääsarja SHL pääsi keskiarvoon 4 738. Saksan DEL-liiga oli kolmas. Suomen Liiga keräsi keskiarvokseen 2 870 ja se riitti viidenteen sijaan, edelle neljänneksi ylsi Britannian liiga (2 885).

Tutkimuksen mukaan Suomen Liigassa yleisöä katosi kahden vuoden takaisesta 32 prosenttia. Liigan kärkiyleisömäärät mitattiin Tampereella, jonka Ilves ja Tappara vaihtoivat kauden aikana uuteen Tampereen areenaan. Ilves oli Euroopan seuroista sijalla 13 keskiarvollaan 5 433 ja Tappara 18:s lukemallaan 5 185. Ilves oli kahden vuoden takaisissa tilastoissa 46:s ja Tappara 50:s.

Suomalaisseuroista seuraavana oli KHL:ssä pelannut Jokerit keskiarvollaan 4 984, Liigan seuroista keskiarvokolmonen oli HIFK (4 883).

Laskua vuoden 2020 lukemiin koettiin Suomen ohella tietenkin muuallakin. Saksan DEL-liigassa pudotus oli 53 prosenttia, Ruotsin SHL:ssä 22 prosenttia ja KHL:ssä peräti 63 prosenttia.

Pohjois-Amerikan NHL:n yleisökeskiarvo oli 15 841. Laskua koronaa edeltävään aikaan oli 9 prosenttia. Euroopan kakkostason sarjoista ykkönen oli Ruotsin Allsvenskan keskiarvollaan 2 225, Suomen Mestis oli kuudes (453).