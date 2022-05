Ruotsalaisen podcastin mukaan Niklas Rubin pelaa ensi kaudella patapaidassa.

Niklas Rubin on ruotsalaistietojen mukaan ensi kaudella Ässien mies.

Pori

Ässien on huhuttu tiirailleen uutta maalivahtia Ruotsista. Nyt nimikin on paljastunut: SportExpressenin kiekkopodcastin Sanny&Svenssonin mukaan Niklas Rubin siirtyy Poriin.

Rubin, 26, on pelannut kolme viime kautta SHL-seura Frölundassa. Päättyneellä kaudella hän torjui 23 ottelussa. Torjuntaprosentiksi kirjattiin 89,1.

Edelliskaudella hän oli pelimäärissä mitattuna Frölundan ykkösvahti. Silloin hän pelasi 33 ottelua torjuntaprosentilla 90.

Göterborgilaisseurassa Rubin pelasi kotiseudullaan. Hän on kotoisin suurkaupungin naapurista Kungsbackan kunnasta.

Rubin kiitti Frölundaa ja joukkueen faneja viime viikolla Instagram-tilillään:

Rubin on 182-senttinen ja 92-kiloinen maalivahti. Meriittilistalta löytyy CHL:n mestaruus kaudelta 2019–2020 ja Allsvenskanin paras torjuntaprosentti (93,9) kaudelta 2016–2017. Hän on pelannut Tre Kronorin paidassa myös kolme maaottelua kaudella 2020–2021.

Maalivahtiosastolla Ässillä on sopimus myös Rasmus Korhosen kanssa. Hermeksessä tällä kaudella lainalla ollut Korhonen, 19 on pelannut Suomen kauden jälkeen viisi peliä AHL:ssä Tucson Roadrunnersissa. Tucson on Korhosen varanneen Arizonan farmiseura.