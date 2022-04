Ässät löysi uuden toiminnanjohtajan seuran sisältä

Jo pitkään Ässissä eri tehtävissä työskennellyt Jaakko Välimaa nimettiin Jukka Pelkosen seuraajaksi.

Pori

Jaakko Välimaa on nimetty Porin Ässät ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi.

Välimaa ottaa vetovastuun välittömästi. Hänen edeltäjänsä Jukka Pelkonen siirtyy Golfrauma Oy:n toimitusjohtajaksi.

Lue lisää: Toiminnanjohtaja lähtee Ässistä Raumalle – ”Saimme talouden parempaan kuntoon”

Välimaa, 36, on tehnyt Ässissä jo pitkän uran eri tehtävissä. Toiminnanjohtajaksi hän siirtyy HC Ässät Pori Oy:n valmennuspäällikön tehtävästä.

”Merkittävä syy Jaakko Välimaan valinnassa uudeksi toiminnanjohtajaksi on varmistaa urheilustrategian läpivientiä kautta koko Ässien organisaation, Porin Ässät ry:n puheenjohtaja Anne Kuparinen kommentoi tiedotteessa.

Ässien mukaan Välimaan valinta siirtää junioritoiminnan painopisteen entistä enemmän urheilullisuuteen. Yhdistyksen ykköstuote on Patajunnuliiga, josta seuran junioripolku lähtee liikkeelle.

”Välimaalla on kentän luottamus, hän on hyvin verkostoitunut ja tulee hyvin ihmisten kanssa toimeen”, Kuparinen kehui.

"Koen, että uudessa toimenkuvassani pääsen parhaiten vaikuttamaan seuran kehittymiseen. Tavoitteena on, että Ässät on jatkossakin yksi Suomen parhaista seuroista, jossa ihmisten on hyvä olla, harrastaa ja kehittyä aina huipulle saakka”, Välimaa puolestaan sanoi tiedotteessa.

Välimaa jatkaa yhä myös nykyisessä tehtävässään seuran 16–20-vuotiaiden joukkueiden vastuu- ja johtohenkilönä. Siinä tehtävässä hän tekee yhteistyötä kehitysjohtaja Tommi Kerttulan kanssa.