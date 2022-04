TPS-luotsi Ahokas: "Pettymys on erittäin kova"

STT, Tampere/Helsinki

Ensimmäistä kauttaan Turun Palloseuraa jääkiekon Liigassa luotsannut Jussi Ahokas piti turkulaiset mitalikannassa, mutta viidennen liigafinaalin jälkeen päävalmentaja oli ymmärrettävästi apeissa tunnelmissa. Tappara voitti torstaina Tampereella 1–0 ja vei Suomen mestaruuden voitoin 4–1.

”Pettymys on erittäin kova, mutta parempi voitti. Onnittelut Tapparalle. He pelasivat hyvin ja puolustivat erittäin hyvin. Emme saaneet tänään parastamme esiin. Olimme surkeita ensimmäisessä erässä”, Ahokas tuumi C Moren televisiolähetyksessä.

Joona Luoto teki voittomaaliksi jääneen osuman jo ensimmäisellä minuutilla. Christian Heljanko pelasi jälleen huippuottelun Tapparan maalilla.

”Tapparalle täysin ansaittu mestaruus, mutta silti marginaalit olivat pienet. Maalin pelejä kaikki. No, yksi meni 3–1, mutta viimeinen tuli siinä tyhjiin. Emme ansainneet mestaruutta tänä vuonna”, Ahokas sanoi.

Hän nosti avainhetkeksi ensimmäisen Turussa pelatuista otteluista. Tappara voitti onnekkaasti jatkoajalla 2–1 ja karkasi ottelusarjassa 2–0-johtoon.

”Toinen peli olisi pitänyt voittaa. Pelasimme siinä hyvin. Mutta se on jossittelu. Tappara on laatujoukkue, eikä meillä nuoret miehet saaneet parasta esiin tässä viimeisessä pelissä. Olen ylpeä joukkueesta”, Ahokas painotti.

Hyökkääjä Markus Nurmi oli yksi niistä pelaajista, joilta odotettiin enemmän finaalisarjassa. Kultakypärä summasi finaaleissa vain kaksi syöttöpistettä.

”Tappara oli parempi. Tämä on ollut hieno matka, mutta päällimmäisenä harmittaa. Kaksi hopeaa peräkkäin”, jo viime vuonna TPS:n tärkeimpiin pelaajiin kuulunut Nurmi sanoi.