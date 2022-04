Tampere/Helsinki

Tampereen Tappara on voittanut jääkiekon miesten Suomen mestaruuden, kun se kukisti viidennessä liigafinaalissa Turun Palloseuran maalein 1–0 ja vei ottelusarjan 4–1.

Tapparalle ja sen edeltäjälle TBK:lle mestaruus on kaikkiaan 18:s. Liiga-aikana Tappara on nostanut Kanada-maljan 11 kertaa, edellisen kerran 2017. TPS:llä on 10 liigamestaruutta.

Joona Luoto viimeisteli johtomaalin jo avausminuutilla eivätkä turkulaisvieraat onnistuneet kirimään tasoihin. TPS saavutti viime kauden tavoin hopeaa.

Tampereella ilmoitettu yleisömäärä 12 451 oli pudotuspelikevään korkein.