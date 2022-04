Olli Jokinen ja Lasse Kukkonen uskovat Leijonien kestävän kotikisojen paineet.

STT, Helsinki

Nuori hyökkääjätähti Olli Jokinen toimi seremoniamestarina, kun Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue aloitti toukokuussa 2000 MM-pronssijuhlat Pietarissa. Televisiokamerat seurasivat Leijonia pukuhuoneeseen, jossa Jokinen pani cd-levyn soittimeen ja soimaan Maukka Perusjätkän Säpinää-klassikon.

”Kyllä ne oli aika säpinää ne kisat”, 43-vuotiaaksi varttunut Jokinen naurahti STT:lle torstaina, kun C Moren MM-jääkiekkotiimin asiantuntijoita oli koolla Helsingissä.

Haastattelupaikkana toimi Pasilassa sijaitseva ravintola, jonka ikkunoista näkyy Jokiselle tuttu areena. Hän pelasi siellä MM-kotikisoissa 1997 ja 2003 sekä alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa 1998.

Toukokuussa Suomi tavoittelee maailmanmestaruutta uudessa Tampereen areenassa, jossa Jokinen vieraili tällä kaudella Jukurien päävalmentajana ja piti kokemastaan äänentoistoa myöten. Toinen pelipaikka on Helsingin jäähalli, joka on Jokiselle tärkeä HIFK-kausilta.

”Tampereella on uusi ja hieno halli. Myös Helsingissä kisat näkyvät katukuvassa ja saadaan loistava huipennus eurooppalaisen jääkiekkokauden päätökseen. Tullaan varmasti näkemään hyvää jääkiekkoa ja karnevaalifiilistä sen jälkeen, kun maailma on ollut kiinni pari vuotta.”

Ei pakko vaan mahdollisuus

Pietarissa pulloissa oli muutakin kuin urheilujuomaa. Kotikisoissa kevätyön kutsu on erityisen kiehtova.

Mikä kaikki voi mennä pieleen?

”Monta asiaa voi mennä pieleen, on kisat kotona tai vieraissa. Enemmän katsoisin asiaa siten, miten nykyaikana katsotaan. Nykyään ei ole pakko voittaa vaan mahdollisuus voittaa. Siinä on iso ero mentaalipuolella”, Jokinen ruoti asenteiden muuttumista.

”Näen kotikisoissa pelaamisen voimavarana joukkueelle. Joukkue pääsee asettumaan hyvin aloilleen eikä tarvitse vaihdella hotellia, ja kotiyleisö on takana.”

Tutut ja tuttujen tutut tuovat oman mausteensa Suomessa pelaamiseen.

”En tiedä oliko härdelli häiriötekijä, mutta aikakausi oli eri, ja oli erilaiset viihteet. Nykypäivänä pelaajat ovat menneet paljon ammattimaisempaan suuntaan. He pystyvät handlaamaan arkea ja välipäiviä paljon paremmin kuin miten me teimme 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Kaikkialla on houkutuksia. En usko, että se tulee olemaan ongelma.”

”Nykypäivän pojat tietävät, että lippukyselijöitä tulee, mutta maajoukkueen puolelta kaikki nuo on mietitty valmiiksi. Nykypäivän pelaajat eivät anna noiden vaikuttaa.”

”Suomi kuuluu ehdottomaan kärkeen”

Jokisen mukaan touhu ehti rauhoittua jo hänen peliuransa aikana. Asiantuntijajoukkoon kuuluva Lasse Kukkonen kertoi, että kotikisoissa 2012 ja 2013 maajoukkueenjohto pystyi luomaan pelaajille rauhallisen toimintaympäristön, jossa keskittyminen pysyi jääkiekossa.

Leijonat oli kymmenen vuotta sitten hallitseva maailmanmestari ja on nyt tuore olympiavoittaja.

Tuleeko menestyksestä lisäpaineita?

”En usko, että se häiritsee. Tämä sukupolvi voitti maailmanmestaruuden ja pääsi finaaliin seuraavissa kisoissa. Sitten tuli olympiakulta. Pelaajisto ja joukkueenjohto ovat sinut tilanteen kanssa. Se antaa joukkueelle itseluottamusta ja energiaa”, Kärppien kehitysjohtajaksi viime viikolla pestattu 40-vuotias Kukkonen näki.

Myös Jokinen uskoo Suomen mahdollisuuksiin.

”Viimeisen 2–3 vuoden ajalta voi laskea melkein yhden käden sormilla tappiot isoissa turnauksissa. Suomi kuuluu ehdottomaan kärkeen. Suomelta odotetaan menestystä. Pelaajat odottavat menestystä, mutta keskittyvät suoritukseen eivätkä mieti torijuhlia. Siinä pelaajat ovat menneet todella paljon eteenpäin.”