Nashville Predatorsin pudotuspelikevään yllä on synkkiä pilviä.

Helsinki

Juuse Saroksen loukkaantuminen NHL:n pudotuspelien kynnyksellä on vakava uhka Nashville Predatorsin menestyshaaveille. Sarosta pidetään yhtenä ehdokkaana runkosarjan parhaaksi maalivahdiksi, eikä David Rittichistä tahdo olla hänen tuuraajaksi.

Saros loukkasi tiistaina jalkaansa Calgary-ottelussa tilanteessa, jossa ei ollut mitään kontaktia. Se voi hyvinkin olla seurausta Saroksen hillittömästä peluutuksesta.

Saros on torjunut runkosarjassa 67 ottelua eli eniten koko liigassa. Valmennusta on kritisoitu kevään aikana siitä, että suomalaisvahti on laitettu maaliin jopa perättäisinä ottelupäivinä, vaikka edessä ovat kauden tärkeimmät pelit.

Median kritiikki ei tosin ole valmennusjohdon suurin huolenaihe, jos vamma estää Saroksen pelit pidemmäksi aikaa.

Kahdeksatta kertaa peräkkäin pudotuspeleihin selviytynyt Predators kohtaa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella vastaansa joko hyökkäysvoimaisen Coloradon tai Calgaryn, eivätkä mahdollisuudet näytä kummoisilta ainakaan ilman Sarosta.

Saros on torjunut runkosarjassa 2,64 päästetyn maalin keskiarvolla ja torjuntaprosentilla 91,8. Rittichin päästettyjen maalien keskiarvo on 3,56 ja torjuntaprosentti 88,3.

Predatorsin huoli kävi ilmi Predatorsin puolustajatähden Roman Josin kommentista Calgary-tappion jälkeen.

”Loukaantuminen on tietenkin aina ikävä juttu. Voimme vain toivoa parasta, mutta vielä emme tiedä, mikä tilanne on”, Josi totesi The Athletic -verkkojulkaisulle.