Antti Raanta on jälleen sivussa loukkaantumisen vuoksi.

Boston

Erik Haula jatkoi maalitehtailuaan NHL:ssä.

Porilainen teki kauden 18:nnen maalinsa, kun Boston Bruins otti 4–2-kotivoiton kärkijoukkue Florida Panthersista.

”Tämä oli meille hyvä testi. Florida on vahva hyökkäysjoukkue, mutta pidimme heidät kahdessa maalissa. Tämä kasvattaa edelleen itseluottamustamme”, Haula iloitsi ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa.

Haula viimeisteli Bostonin avausmaalin. Hän pääsi laukomaan takatolpalta suoraan poikittaissyötöstä. Hienossa sommitelmassa oli mukana koko kakkosketju Taylor Hall–Haula–David Pastrnak.

Isoon rooliin Bostonissa päässyt Haula on ollut mainiossa kevätvireessä. 18 viime peliin hän on tehnyt yhteensä tehot 10+9=19. Hänen koko kauden saldonsa on nyt 18+26=44.

Haula totesi olevansa tyytyväinen, miten asiat ovat kehittyneet. Hän sanoi keskittyneensä muutamiin pieniin asioihin sen sijaan, että olisi ajatellut pelin isoa kuvaa.

Floridan suomalaisnimet Aleksander Barkov, Anton Lundell ja Eetu Luostarinen lähtivät kaukalosta ilman tehopisteitä.

Toisen perättäisen häviönsä kärsineet floridalaiset ovat jo varmistaneet pudotuspelipaikkansa itälohkon tämän kauden kärkijoukkueena. Voiton tällä erää vienyt Boston on niin ikään suuntaamassa pudotuspeleihin.

Raanta loukkaantui viikonloppuna

Carolina Hurricanes nappasi Metropolitan-divisioonan voiton kukistettuaan vieraissa New York Rangersin maalein 4–3.

Vierasjoukkueen kolmannen maalin teki suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen ja voittomaalin täräytti pian päätöserän alettua joukkuetoveri Sebastian Aho.

Carolinan viikonloppuna loukkaantuneen suomalaisveskari Antti Raannan sijaan maalilla hääräsi koko ottelun ajan Pjotr Kotshetkov. Venäläisvahti torjui 34 laukauksesta 31.

Divisioonan herruudesta Hurricanesin kanssa kisannut Rangers on varmistanut niin ikään paikkansa pudotuspeleissä.

Pittsburgh Penguins koki kotijäällään karvaan tappion, kun Edmonton Oilers otti isännistä 5–1–niskalenkin. Pittsburghin ainokaiseksi jäänyttä Jeff Carterin maalia oli mukana rakentamassa suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen.

Kumpikin joukkue on jo varmistanut jatkopaikkansa. Edmontonin onnistui kuitenkin ottelun myötä varmistaa itselleen toinen sija Tyynenmeren divisioonassa.

Ottelun kovimmat tehopisteet kerrytti Edmontonin Connor McDavid, joka oman verkkoon päätyneen laukauksensa lisäksi antoi kolme maaliin johtanutta syöttöä.

Saros sivuun kesken pelin

Nashville Predators hävisi isännöimälleen Calgary Flamesille maalein 4–5. Vaikka johto divisioonassa suli tappion myötä, luistelivat tennesseeläiset jatkoon. Ottelun jälkeen Nashville julisti Twitterissä napanneensa pudotuspelipaikan jo kahdeksatta kautta peräjälkeen.

Tennesseeläisseuran kovimpiin pistemiehiin lukeutui Mikael Granlund, joka nappasi ottelusta kaikkiaan kolme syöttöpistettä. Nashvillen suomalaisveskari Juuse Saros oli jäällä noin 53 ja puolen minuutin ajan ja torjui 30 laukausta 33:sta.

Nhl.comin mukaan Saros lähti pukuhuoneeseen, kun päätöserää oli takana reilut 13 minuuttia loukkaantumisen vuoksi. Suomalaisen tilalle luisteli loppuajaksi David Rittich.

Itäisen konferenssin pudotuspelipaikat on jo jaettu ja lännessäkin on Nashvillen ilouutisten jäljiltä jaossa enää yksi paikka.

Viimeisestä pudotuspelipaikasta kamppailevat Dallas Stars ja Vegas Golden Knights, jotka kohtasivat jäällä tiukassa voittolaukauksiin venähtäneessä ottelussa.

Dallasin varsinaisella peliajalla tehdyistä maaleista vastasi Jason Robertson. Näistä ensimmäistä oli rakentamassa myös suomalaishyökkääjä Roope Hintz.

Maalittoman jatkoajan myötä voittolaukauskisa ehti edetä seitsemännelle kierrokselleen, kunnes Dallasin Miro Heiskanen sinetöi vihdoin voiton onnistuneella laukauksellaan.

Myös Hintz yritti onneaan voittolaukauskisassa, mutta Vegasin maalivahdin Logan Thompsonin onnistui pysäyttää suomalaisen sinkoama kiekko.