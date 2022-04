Tappara etenee vääjäämättä kohti SM-kultaa: ”Kyllä meidän joukkueen takana on tosi hieno olla”

Kirvesrinnat kaatoivat TPS:n peräti 12 075 katsojan edessä.

Tappara kaatoi TPS:n myös kolmannessa finaalissa. Nyt se on enää voiton päässä mestaruudesta.

Tappara–TPS 3–1

Voitot 3–0

Kotimaista kiekkokautta niin runkosarjassa kuin pudotuspeleissä hallinnut Tampereen Tappara on enää voiton päässä jääkiekon Suomen mestaruudesta.

Tappara kaatoi maanantaina pelatussa kolmannessa liigafinaalissa Turun Palloseuran maalein 3–1 ja siirtyi otteluvoitoissa 3–0-johtoon. Mestaruus on katkolla kirvesrinnoille jo tiistaina Turussa.

Voittoon tarvittavat maalinsa Tappara iski toisessa erässä. Se hyödynsi illan ensimmäisen ylivoimansa jo reilussa puolessa minuutissa, kun Veli-Matti Savinainen upotti kiekon TPS-maaliin komean kuvion jälkeen.

Voittomaaliksi jääneen 2–0-osuman laukoi Otto Leskinen toisen erän lopulta. Leskisen b-pistelaukaus upposi Andrei Karejevin selän taakse Waltteri Merelän päätypelin jälkeen 123,3 kilometrin tuntinopeudella.

TPS:n kavennuksesta vastasi päätöserän alussa Jack Rodewald. Petteri Puhakka sinetöi kirvesrintojen voiton tyhjään maaliin iskemällään 3–1-osumalla ajassa 58.41.

Palloseuralla on ollut omat hetkensä kaikissa finaalisarjan peleissä, mutta tulos on sille murhaavan tyly.

Kolme tappiota kolmesta pelistä tarkoittaa sitä, että TPS:n olisi kaadettava Tappara neljästi peräkkäin. Siihen ei usko kukaan Turun ulkopuolella.

”Kyllä me ehkä muutama paikka saatiin jopa enemmän kuin vastustaja, mutta se ei paljon auta, kun et laita itse sisään”, TPS-luotsi Jussi Ahokas sanoi C Morelle.

Maalivahti Christian Heljanko on nostanut tasoaan välieräsarjasta ja joukkue hänen edessään puolustaa tiiviisti.

”Tiukkaa, niin kuin kaikki aikaisemmatkin ottelut. Ei se siitä ole mihinkään muuttunut. Pienet on marginaalit, ja pienet asiat nämä pelit ovat ratkaisseet. Ei helpotu huomenna”, Heljanko sanoi ottelun jälkeen C Morella.

”Kyllä meidän joukkueen takana on tosi hieno olla.”

TPS menetti maanantaina puolustajansa Eemil Viron jo avauserässä. Kultakypärä Markus Nurmi sai pelin alussa tylyn ripityksen päätuomari Jukka-Pekka Koistiselta, jonka sanat tarttuivat C Moren mikrofoniin.

”Nurmi, se oli viimeinen tehostaminen sitten”, Koistinen avasi keskustelun.

”Ai tehostaminen”, Nurmi kysyi.

”Sää tiput myöhässä. Kaksi sekuntia myöhässä lennät. Kaikki tietää sen.”

Kolmatta loppuottelua seurasi Tampereen Nokia-areenassa täysi tupa. Jokainen istumapaikka oli myyty loppuun, mikä tiesi komeaa yleisömäärää 12 075.

Mikäli Tappara voittaa tiistaina Turussa, jäi maanantain kolmas finaali Liiga-kauden viimeiseksi otteluksi Tampereella. Jos TPS kaventaa otteluvoitot 1–3:een, jatkuu finaalisarja torstaina kirvesrintojen kotiluolassa.

”Nyt pitää mennä vaikeimman kautta”, Ahokas sanoi.