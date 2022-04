Mikko Petman ja Aaro Vidgren tekivät kolmen vuoden sopimuksen Jyväskylään.

Hyökkääjä Mikko Petman siirtyy Lukosta JYPiin.

20-vuotias hyökkääjä lähtee hakemaan Jyväskylästä lopullista läpimurtoa kolmen vuoden sopimuksella.

SaiPan kasvatti pelasi Raumalla vuodesta 2016 alkaen. Kolmen viime kauden aikana hän vakiinnutti paikkansa liigajoukkueen alemmista ketjuista. Lukossa tilille tuli myös Suomen mestaruus.

”Olen ’luonnejätkä’, joka pystyy kamppailemaan ja tuomaan sitä kautta positiivisia asioita joukkueelle. Haluan tehdä tulosta myös Liigassa”, Petman sanoi JYPin nettisivuilla.

”Petman on monipuolinen hyökkääjä, jolla on taitoa kiekolliseen peliin sekä kamppailemiseen. Nuoresta iästään huolimatta on on pelannut jo paljon liigapelejä ja tietää, mitä menestyminen tällä tasolla vaatii. Hän on omassa roolissaan menossa kohti kansainvälistä tasoa. Uskomme, että meillä hän tekee kansallisen läpimurtonsa”, sanoi puolestaan JYPin urheilujohtaja Mikko Viitanen.

Niin ikään Lukosta tuttu Aaro Vidgren teki JYPin kanssa Petmanin tavoin kolmen vuoden sopimuksen. Kolme viime kautta Vidgren, 24, pelasi Sportissa.