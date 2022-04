Jan-Mikael Järvinen, 34, teki Ässien kanssa kahden vuoden sopimuksen.

Pori

Ässät on tehnyt kahden vuoden sopimuksen Jan-Mikael Järvisen kanssa.

Järvinen, 34, on pelannut kolme viime kautta ulkomailla. Ilveksen kasvatti muistetaan liigajäiltä ennen kaikkea Tapparasta.

Sentteri oli kirvesrintojen mukana häviämässä Ässille finaaleita keväällä 2013. Porissa menestystä on saatu sen jälkeen odottaa, mutta Tapparalle ja Järviselle siitä alkoi mitaliputki.

Tappara selviytyi finaaleihin peräti kuudesti peräkkäin. Järvinen oli ainoa pelaaja, joka oli mukana tamperelaisten koko finaaliputken ajan. Tuloksena oli kaksi mestaruutta ja neljä hopeaa.

Tapparan ja Järvisen mitaliputki venyi lopulta seitsemään, kun kevään 2019 päätteeksi kaulaan ripustettiin pronssimitali.

Järvinen on tottunut päättämään kauden mitalikaudessa. Kuva keväältä 2019, jolloin mies hyvästeli Tapparan tunteikkaasti pronssipelin jälkeen.

Älykkäänä pelintekijänä tunnettu Järvinen nakutti Tapparassa varsin tasaisesti 30–40 pisteen liigakausia. Joukkueen kovimmat tehomiehet löytyivät laituriosastolta, mutta Järvinen oli peräti viidesti Tapparan tehokkain sentteri. Tehollisesti paras kausi oli 2018–2019, jolloin Järvisen saldoksi tuli 10+30=40.

Kevään 2019 jälkeen Järvinen lähti ulkomaille. Ensin hän pelasi kauden Saksan pääsarjassa, sitten Ruotsissa ja viime kauden Itävallassa. Kausi Salzburgissa päättyi ICEHL:n mestaruuteen.

”Kymmenen viime kauden aikana hän on ollut joka kerta pudotuspeleissä, seitsemän kertaa finaaleissa ja kolmesti voittanut mestaruuden. Se kertoo aika paljon Jan-Mikael Järvisestä, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula totesi seuran tiedotteessa.

Jos Järvinen pelaa Ässissä ensi kaudella playoffs-pelejä, hän nousee Liigan pudotuspelien kaikkien aikojen ottelumäärissä 20 joukkoon. Nyt kasassa on 115 pudotuspeliä.

”Jan-Mikael on hieno persoona ja hänellä on joukkuepelaajan luonne. Hänellä on vahvaa halua vaikuttaa joukkueen arkeen ja menestykseen. Jan-Mikaelin Poriin saamisen merkitys korostuu, kun rakennamme organisaatiota kohden parempaa menestystä.”

”Kaukalossa hän on älykäs, osaa pelata peliä pelin vaatimalla tavalla, on taitava mailastaan, nopea päästään ja liikkuu hyvin. Erikoistilanteissa hänellä on paljon vahvuuksia. Jan-Mikael on aina huippukunnossa”, Kerttula kehui.

Järvinen puhui Ässien tiedotteesta halustaan auttaa seura takaisin pudotuspeleihin.

”Viime kaudet ulkomailla ovat olleet hyvin itseensä keskittyvää toimintaa. Vaikka kuinka välittää joukkueesta, niin tavalla ulkomaalaisena ei pysty tuomaan asioita joukkueeseen. On kuitenkin erittäin iso osa omaa kiekkopersoonaani, että pystyn olemaan avuksi muille ja olemaan osana isompaa kokonaisuutta”, Järvinen mietti.