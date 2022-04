Dallasin suomalaissentteri on tehnyt kauden aikana komeat 37 maalia. Floridan kapteeni Aleksander Barkov onnistui puolestaan jo kauden 39. osumassaan, kun Panthers teki seuraennätyksen.

Helsinki

Jääkiekon NHL-liigan ”suomalaisjoukkue” Dallas Stars nappasi helpottavan 3–2-kotivoiton Seattle Krakenista ja kasvatti merkittävästi mahdollisuuksiaan päästä kevään pudotuspeleihin.

Läpi kauden loistavassa maalivireessä ollut suomalaishyökkääjä Roope Hintz toi kahdella täysosumallaan Dallasin 2–2-tasatilanteeseen toisessa erässä. Starsin voittomaalista vastasi venäläishyökkääjä Vladislav Namestnikov.

Halvalla sopimuksella vielä ensi kauden Dallasissa kiekkoileva Hintz on osoittanut reilun vuoden aikana todellisen arvonsa tähtipaidoille. Viime vuoden tynkäkauden Hintz pelasi yli piste per -peli tahdissa, ja tällä kaudella tamperelaislähtöinen hyökkääjä on tehtaillut 77 ottelussa tehot 37+33=70.

Hintz nousi Seattle-ottelun maaleillaan suomalaisten tämän kauden maalipörssissä toiselle sijalle ohi Coloradon Mikko Rantasen ja Carolinan Sebastian Ahon. Pörssin kärkipaikkaa pitää Florida-kapteeni Aleksander Barkov, joka on mättänyt 39 maalia vain 65 ottelussa.

Hintz on ollut runkosarjan ratkaisuhetkillä erinomainen, sillä suomalainen on iskenyt kahdeksaan edelliseen otteluun pisteet 7+5=12.

Länsilohkon viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni oleva Stars pelaa runkosarjassa vielä kolme ottelua. Joukkue johtaa yhden ottelun vähemmän pelannutta kärkihaastajaansa Vegasia neljällä pisteellä.

Panthersin hurja voittoputki jatkuu

Barkov nousi 1–2-kavennusmaalillaan yhden osuman päähän kunnioitettavasta 40 maalin rajasta, kun Florida teki seurahistoriaa divisioonavihollisensa Toronton kustannuksella. Florida kaatoi vaahteranlehtipaidat jatkoajalla 3–2, ja voitto oli kotijoukkueelle ennätyksellisesti jo 13. peräkkäinen.

Puolustaja Brandon Montour iski jatkoaikaratkaisun. Kotijoukkueen kevätvahvistus, hyvässä pistetahdissa oleva Claude Giroux teki 2–2-tasoituksen.

”Tämä on ollut uskomatonta. Pukuhuoneemme on täynnä loistavia ihmisiä, ja meillä on uskomattoman hauskaa myös jään ulkopuolella. Meillä on hemmetinmoinen joukkue”, Montour hehkutti NHL:n verkkosivuilla.

Florida on matkalla koko runkosarjan voittajajoukkueeksi. Kauden onnistuminen mitataan kuitenkin vasta pudotuspeleissä, joissa Panthersin menestyminen on jäänyt viime kausina piippuun.