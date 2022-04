Lenni Killinen teki Pelicansin kanssa kahden vuoden sopimuksen. Lahtelaiset kiinnittivät myös kolme tärkeää avainpelaajaansa.

Pori

Espoosta nuorten maajoukkuepelaajana Poriin tullut Lenni Killinen jatkaa matkaa neljän ässävuoden jälkeen.

Pelicans tiedotti 21-vuotiaan Killisen siirtyvän Lahteen kahden vuoden sopimuksella.

”Lenni on varmasti yksi Liigan nopeustaitavampia pelaajia”, Pelicansin valmentaja Tommi Niemelä kuvaili seuran tiedotteessa.

”Hänellä on vielä töitä kamppailupelaamisessa ja jatkuvassa reagoinnissa, mutta mahdollisuudet oman unelman tavoittamiseen on olemassa. Hän koki vahvasti, että Lahti on nyt se paikka, missä otetaan askel kohti EHT-tasoa ja NHL:ää.”

Killinen pelasi Ässissä 158 ottelua tehoin 22+28=50. Laitahyökkääjä väläytti parhaimmillaan potentiaaliaan, mutta aivan odotettuja kehitysaskeleita hän ei Porissa ottanut.

Pelicans teki myös tukun tärkeitä jatkosopimuksia. Lahdessa pysyvät maalivahti Patrik Bartosak, tehokas tshekki Lukas Jasek, Ässienkin vuosi sitten tavoittelema puolustuksen kärkinimi Teemu Eronen sekä nuorisokaartiin kuuluvat Matias Rajaniemi, Leevi Tukiainen ja Alexander Forslund.