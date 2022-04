Thomas Gregoire oli päättyneellä kaudella Liigan puolustajien pisteörssissä kuudes.

Lukko kertoi perjantaina merkittävästä jatkosopimuksesta. Kanadalaispuolustaja Thomas Gregoire on tehnyt vuoden jatkosopimuksen Lukon kanssa.

Hän saapui Lukkoon kesken mestaruuteen päättyneen kauden 2020–2021 ja nousi heti seurassa avainpuolustajien joukkoon. Viime kaudella Gregoire pelasi 53 ottelua, joissa tehoja tuli mukavasti 8+26. Lukemalla oltiin Liigan puolustajien pistepörssissä sijalla kuusi.

Grégoire kertoo, että hänen perässään oli useita muitakin seuroja maailmalla. Valinta jäädä Raumalle oli kuitenkin suhteellisen helppo, koska perhe on viihtynyt kaupungissa.

”Olen todella iloinen päästessäni edustamaan Lukkoa vielä seuraavankin kauden ajan. Vaimoni ja minä rakastamme Raumaa. Olemme molemmat kotoisin pienestä kanadalaiskaupungista, joten muutokset jääkiekon ulkopuolisessa elämässä olivat pieniä”, Grégoire sanoo Lukon tiedotteessa.

”Minuun olivat monet KHL-seurat yhteydessä ja myös pari sveitsiläis- ja ruotsalaisseuraa, mutta Ukrainan tilanteen takia koin lisävuoden Lukossa olevan paras vaihtoehto. Täytän kesällä 24 vuotta, joten ensi kaudella minulla on hyvä mahdollisuus kehittyä pelaajana.”

Urheilujohtaja Kalle Sahlstedt on myös erittäin tyytyväinen jatkosopimuksesta.

”Ei varmaankaan tarvitse hirveästi keskustella siitä, onko tämä tärkeä sopimus vai ei. Tällaisen pelaajan merkitys puolustuspäässä on iso. Puhuimme Thomaksen kanssa siitä, kuinka paljon pelivuosia hänellä on edessään ja minkälaisia mahdollisuuksia hänellä on nyt ja tulevaisuudessa. Keskustelimme myös, olisiko mahdollista pelata vielä ainakin yksi vuosi meillä ja vetää alle kova kesä, jonka aikana saa fysiikkaa ja voimatasoja korkealle, jolloin puolustuspelaaminen olisi vielä parempaa. Hyökkäystaidot, peliäly, pelisilmä ja syöttäminen ovat jo Liigan eliittiä”, Sahlstedt kertoo tiedotteessa.

”Grégoire olisi voinut lähteä käytännössä mihin tahansa pelaamaan, minkä vuoksi hänen päätöksensä jäädä meille oli erittäin hieno juttu, nuoren kiekkoilijan hieno teko.”