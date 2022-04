Talaja on pelannut 437 runkosarjaottelussa Liigassa. Ässiin hän liittyy kahden vuoden sopimuksella.

Ässät on julkaissut tasaisesti pelaajia ensi kauden joukkueeseensa, mutta uudet nimet ovat olleet vähissä ja pääasiassa kyse on ollut jatkosopimuksista. Jesse Joensuu saapui kotiin Jokereista, mutta hänen lisäkseen uusia pelaajia ei ollut ennen torstaita tiedotettu.

Nyt Ässät kertoi toisen uuden pelaajasopimuksen ensi kauden joukkueeseen. Neljä edellistä kautta Vaasan Sportissa pelannut 33-vuotias hyökkääjä Roope Talaja siirtyy Poriin kaksivuotisella sopimuksella.

”Roope Talaja tuo Ässiin 600 ammattilaisottelun kokemuksen. Hän on pelannut urallaan joukkueissa, joissa on ollut kova vaatimustaso ja pelaaminen on perustunut kovalle taistelulle sekä itsensä peliin laittamiselle. Hän on varmasti hyvä esimerkki vaatimustasosta ja tason ylläpitämisestä. Hän tuo sillä tavalla johtajuutta joukkueeseen”, kehitysjohtaja Tommi Kerttula sanoo Ässien tiedotteessa.

”Roope on tyyliltään taistelija ja kamppailija, joka pelaa kahteen suuntaan. Hänen vahvuutensa ovat hyökkäyspelissä lähellä maalia, jonne hän haastaa sekä kiekollisena että kiekottomana. Roope on rohkea ja vahva maalinedustalla, eikä pelkää ottaa iskuja vastaan. Hän on taitava ohjaamaan kiekkoja maaliin muun muassa ylivoimalla.”

Talaja on siis jo todella kokenut liigapelaaja. Hän on pelannut sarjassa 437 runkosarjapeliä, joissa hän on iskenyt 103+85 tehopistettä. Viime kaudella Talaja pelasi Sportissa 50 ottelua ja teki niissä 11+11 pistettä.

Liigan lisäksi Talaja on pelannut yhden kauden IF Björklövenissä Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla ja noin puolitoista kautta Jokereissa KHL:ssä.

”Siirrosta Ässiin on ollut aikaisemminkin puhetta ja nyt tämä mahdollisuus tuli uudestaan eteen, siirto tuntui oikealta. Tuon joukkueeseen laadukasta arkea. Lopulta laadukas arkityö ratkaisee kaiken. Lisäksi olen pyrkinyt urani aikana olemaan mahdollisimman hyvä joukkuepelaaja”, Talaja kertoo tiedotteessa.

”Koen, että Ässissä on aidosti hyvä mahdollisuus menestyä ja se motivoi minua. Tässä on kuitenkin jonkin verran uraa takana ja mitään en ole vielä voittanut.”