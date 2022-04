Neljälle nuorelle sopimus patapaitaan.

Eero Niemi on pelannut yhteensä neljässä liigapelissä. Ensi kaudella hän tavoittelee lisää vastuuta.

Pori

Ässien sopimusruletista pyörähti torstaina neljän nuoren pelaajan nimet.

Jo Liigassakin nähdyistä pelaajista Valtteri Karnaranta teki Ässien kanssa kaksivuotisen sopimuksen ja Eero Niemi vuoden sopimuksen.

Liigadebyttiiään vielä odottavista nuorista Valtteri Viirret teki kolmen vuoden ja Jesperi Kaukonen kahden vuoden sopimuksen.

Karnaranta, 19, on Kärppien kasvatti, joka on pelannut Ässissä jo neljä kautta. Hän pelasi päättyneellä kaudella 19 liigaottelua (0+2). Niemi, 19, on Ässien oma kasvatti, joka pelasi edelliskaudella yhden ja viime kaudella kolme liigapeliä. Molemmat ovat hyökkääjiä.

Viirret, 18, on Kalajoelta kotoisin oleva puolustaja. Ässien nuorissa hän pelannut kolme kautta. Hyökkääjä Kaukonen on ollut patanuorissa niin ikään kolme kautta. Hän on Paimion Hakan kasvatti.

Lisäksi puolustaja Verneri Hellman liittyy liigajoukkueen harjoitusryhmään, kun yhteisharjoitukset alkavat 25. huhtikuuta. Ässillä on seuran oman kansvatin kanssa sopimus kevääseen 2023 saakka.

"Meillä on paljon lahjakkuutta kasvamassa. Joku saattaa ottaa liigapaikan ensi kaudella, toinen vuoden ja osa kolmen vuoden päästä. Tärkeintä on, että ympäristö on sellainen, jossa pelaajat kokevat kehittyvänsä ja voivat tavoitella omia unelmiaan, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula kommentoi seuran nettisivuilla.