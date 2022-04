Luottohyökkääjä aloittaa kuudennen kautensa Ässissä: ”Hän on todella arvokas kaveri organisaatiolle monella tavalla”

Niklas Appelgrenin jatkosopimus on yksivuotinen.

Ässissä syksystä 2017 pelannut Niklas Appelgren jatkaa patapaitojen vahvuudessa yksivuotisella sopimuksella. Päättyneellä kaudella Appelgren pelasi 59 ottelua tehoin 8+5=13, kun Ässät jäi Liigan sarjataulukon hännille.

Viime kaudella Appelgren oli varakapteenina. Kausilla 2019–2021 hän toimi kapteenina.

”Niklas edustaa tulevassa joukkueessa jatkuvuutta, vastuullisuutta sekä vakautta ja hän tuo oman lisänsä meidän uudistuneeseen johtajuuteemme joukkueessa. Hän edustaa myös pelillisesti ja kaukalossa samoja asioita, joita sen ulkopuolella”, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula kommentoi tiedotteessa.

”Meillä on paljon nuoria pelaajia kilpailemassa pelipaikoista ja joukkueen sisältä lähtevän esimerkin voima on valtava siinä kehitysprosessissa. Niklas pystyy omalla arjen ammattimaisuudella auttamaan tässä prosessissa. Hän on todella arvokas kaveri organisaatiolle monella tavalla.”

Appelgren on pelannut liigaurallaan 229 ottelua, ja niistä 227 Ässissä. Uransa kaksi ensimmäistä liigaottelua hän oli Vaasan Sportin vahvuudessa.

”Olen viihtynyt täällä hyvin ja haluan olla mukana nostamassa Ässiä takaisin menestyksen portaille. Ässät nousee päivittäisen tekemisen kautta. Jäällä ja jään ulkopuolella tekemisen tulee olla täyttä priimaa”, Niklas Appelgren totesi tiedotteessa.

”Uskon, että roolini joukkueessa on hyvin samankaltainen kuin ennenkin. Pääasiassa luvassa on rikkovaa roolia ja vastuuta alivoimapelissä. Joukkueeseen tuon periksiantamattomuutta sekä hyvää puolustuspeliä.”