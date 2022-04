Mikael Kotkaniemen kausi on pitänyt sisällään uskomattoman paljon. Poskisyövästä toipuminen on edelleen käynnissä. Lukon nuorten kanssa paikka pudotuspeleissä varmistui viimeisellä mahdollisella hetkellä. Nyt edessä on loppuottelusarja KalPaa vastaan.