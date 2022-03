IS: Kokenut Roope Talaja siirtyy Ässiin

Talaja on pelannut neljä edellistä kautta Vaasan Sportissa.

Ilta-Sanomat uutisoi ensimmäisenä, että Ässät on hankkinut ensi kauden hyökkäykseensä kokemusta Vaasan Sportista. Roope Talaja siirtyy Ässiin.

33-vuotias Talaja on pelannut Liigassa jo 437 ottelua. Niissä hän on tehnyt pisteet 103+85=188. Pudotuspelien ulkopuolelle jääneessä Sportissa hän teki päättyneellä kaudella 50 pelissä tehot 11+11. Talaja on pelannut neljä edellistä kautta Vaasassa.

Talaja on pelannut Vaasan lisäksi Liigassa Bluesissa ja HIFK:ssa. Hän oli myös noin puolitoista kautta mukana KHL:ssä pelanneen Jokerien joukkueessa. Talaja on pelaajatyyppinä työteliäs, mutta hän on pystynyt tekemään myös kohtalaisen hyvin pisteitä.

Talajan lisäksi Ässiin saapuu ensi kaudeksi paluumuuttaja Jesse Joensuu. Päävalmentaja Karri Kivi toivoi joukkueeseen valmiita pelaajia, joten ainakin tässä vaiheessa toiveisiin on vastattu. Joensuu ja Talaja tuovat pukukoppiin ison määrän kokemusta ja johtajuutta.

Ässien viime kauden ryhmästä seurassa jatkavat Satakunnan Kansan tietojen mukaan ainakin puolustajat Roni Sevänen ja Nikolas Matinpalo sekä hyökkääjä Niklas Appelgren.