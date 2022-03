Heinola pelasi yli 20 minuuttia NHL-pelissä ensimmäisen kerran pitkään aikaan.

Ville Heinola on tehnyt ihan hyvää tulosta NHL:ssä, mutta peliaika on ollut silti vähäistä. Onko tilanne vihdoin muuttumassa?

Winnipeg Jets on edennyt varsin rauhallisesti Honkajoelta kotoisin olevan Ville Heinolan kanssa. Jo kaksi ja puoli vuotta sitten ensimmäiset NHL-ottelunsa pelannut Heinola on edelleen tahkonnut pääasiassa AHL:ssä.

Sunnuntaina Jets päästi vihdoin Heinolan irti. Keskiviikon kierroksella Buffalossa puolustaja oli mukana toisessa NHL-pelissä peräkkäin. Näitä kamppailuja ennen Heinola pelasi edellisen kerran Jetsissä 14. helmikuuta.

Tällä kertaa Heinola sai myös komeasti jääaikaa 20.55 minuuttia. Edellisen kerran hän oli pelannut yli 20 minuutin pelin NHL:ssä lokakuussa vuonna 2019.

Heinola saalisti syöttöpisteen Buffaloa vastaan ja se oli hänelle syöttöpiste neljännessä NHL-pelissä peräkkäin. Heinolan neljän pelin pisteputki on suomalaispuolustajista kauden toiseksi pisin. Pidempään ei ole pystynyt kuin Dallasin Miro Heiskanen lukemalla viisi.

Buffalo Sabres hävisi kotonaan Winnipeg Jetsille. Ottelun lopputulos oli 2–3. Voittolaukauskisaan päättyneessä ottelussa suomalaispelaajista syöttöpisteille ylsi myös Henri Jokiharju.

NHL:n parhaaksi pelaajaksi ainakin hyökkäyssuuntaan tituleerattu Edmontonin Connor McDavid iski ensimmäisenä pelaajana 100 pisteen rajan rikki tällä kaudella. McDavid teki tehot 1+1 Oilersin kaataessa Los Angelesin kotonaan rankkarikisan jälkeen 4–3.

Kyseessä on McDavidille, 25, jo viides vähintään sadan pisteen NHL-kausi. Tällä kertaa rajan yltämiseen meni 67 ottelua. Hänen takanaan pistepörssissä on seurakaveri Leon Draisaitl, joka lähenee jo tässä vaiheessa 50 maalin rajaa. Saksalaisella on kasassa tehopisteet 49+48.