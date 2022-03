Erholtz on yksi ensikertalaisista muuten suhteellisen kokeneessa joukkueessa.

Helsinki

Ässien Eemil Erholtz on mukana Jukka Jalosen ilmoittamassa ensimmäisessä miesten jääkiekon MM-leiriryhmässä.

Kokoonpano aloittaa pääsiäisviikolla leirityksensä kohti toukokuisia MM-kotikisoja. Suurin osa ryhmästä on tuttuja nimiä Leijonissa entuudestaan, mutta uusiakin pelaajia on mukana. Yksi heistä on Erholtz. Ensikertalaisia on kaiken kaikkiaan mukana viisi.

Erholtz on pelannut urallaan aikaisemmin alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa, mutta yhtään aikuisten maaottelua hänellä ei aikaisemmin tilastoissa ole. Erholtz pelasi Ässissä tällä kaudella 57 peliä, joissa hän teki 10+16 pistettä ja tehotilastokin jäi kaksi maalia plussan puolelle.

22-vuotiaalla pelaajalla on sopimus Ässien kanssa myös ensi kaudesta.

Leijonien leiriryhmässä on mukana peräti neljätoista olympiavoittajaa. Päävalmentaja Jalonen vie joukkueensa ensin Tanskaan, jossa Leijonat pelaa kaksi maaottelua Tanskaa vastaan 13.–14. huhtikuuta.

”Meillä on koossa varsin kokenut ja kovatasoinen ryhmä heti ensimmäisestä viikosta alkaen. Tällä on varmasti iso merkitys kisoihin valmistautumisessa”, Jalonen kommentoi Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Leirityksessä on useita pelaajia, joiden KHL-kausi päättyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kaksi heistä on porilaistaustaisia. Mukana ovat olympiakultaa voittanut hyökkääjä Niko Ojamäki ja varamiehenä olympiapaikasta viimeiseen asti taistellut Oliwer Kaski.

Jalosen mukaan oli luontevaa, että vähälle peliajalle viime aikoina jääneet pelaajat ovat alusta asti mukana leirityksessä.

Leijona-debyyttinsä pääsevät Tanskassa tekemään Erholtzin lisäksi puolustajat Kalle Maalahti ja Nuutti Viitasalo sekä hyökkääjät Juuso Könönen ja Valtteri Ojantakanen.

”Tällä ryhmällä aloitetaan. Tanskan jälkeen edessä on kotimaan viikko, jonne kokoonpano julkistetaan pääsiäisen aikana. Sen voimme jo kertoa, että olympiajoukkueen kapteeni Valtteri Filppula liittyy mukaan joukkueeseen Joensuussa, maajoukkueen GM Jere Lehtinen ennakoi tiedotteessa.

Kolme ottelua kotijäillä ennen MM-kisoja

Leirityksen toisella viikolla Leijonat isännöi Norja-otteluita, jotka pelataan torstaina 21. huhtikuuta Joensuussa ja perjantaina 22. huhtikuuta Kuopiossa.

Leirityksen kolmannella viikolla pelataan Tshekin EHT-turnaus. Neljännen ja samalla viimeisen leiriviikon turnausisäntänä toimii Ruotsi. Suomi aloittaa Ruotsin EHT-turnauksen kotimaasta, sillä turnauksen avausottelu Suomi–Sveitsi pelataan Tampereella tulevassa MM-kisakaukalossa torstaina 5. toukokuuta.

MM-kisat pelataan Tampereella ja Helsingissä 13.–29. toukokuuta. Leijonat pelaa ottelunsa Tampereella.