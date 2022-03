Lukko on ollut todella kovassa otteluruuhkassa tällä viikolla. Joukkue selvisi siitä voittajana. Maanantaina alkavissa puolivälierissä vastustaja on tuttu kilpakumppani.

Tilaajille

Rauman Lukon kausi on ollut varsin erikoinen matka, jonka aikana on riittänyt paljon erilaisia vaiheita. Koronavirus on tarjonnut seuralle ongelman ja toisenkin.

Perjantaina Lukko pystyi tekemään sen, mitä viime kauden mestarilta odotettiinkin. Lukko eteni puolivälieriin. Siellä vastaan tulee raumalaisille erittäin tuttu pudotuspelivastus, eli runkosarjan tällä kaudella voittanut Tampereen Tappara.