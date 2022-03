Columbus

NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jacketsin porilaissyntyinen maalivahti Joonas Korpisalo ei pelaa enää tällä kaudella, kertoi seura torstaina. Korpisalon lonkkavamma vaatii leikkauksen, ja seuran GM:n Jarmo Kekäläisen mukaan toipuminen vie kuusi kuukautta.

Korpisalo, 27, pelasi tällä kaudella 22 ottelussa ja tilastoihin merkittiin torjuntaprosentiksi 87,7 ja päästettyjen maalien keskiarvoksi 4,15. Hän oli sivussa koko helmikuun ja palasi maaliskuussa peleihin neljässä ottelussa, mutta torjuntaprosentti paluun jälkeen oli vain 81,4.

"Joonaksella on ollut tämä vaiva jo jonkin aikaa, ja nyt ollaan siinä pisteessä, että leikkaus on paras optio. Tämä on pettymys, sillä hän on tehnyt todella kovasti töitä pystyäkseen pelaamaan”, Kekäläinen sanoi.