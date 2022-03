Brynäs on voittanut kaikki ottelunsa selvin luvuin Ruotsin naisen jääkiekon pääsarjan pudotuspeleissä tähän asti.

Satakuntalainen olympiamitalisti Eveliina Mäkinen näyttää olevan jälleen matkalla kohti loppuottelua Ruotsin naisten jääkiekon pääsarjassa SDHL:ssä.

Maalivahti Mäkisen joukkue Brynäs selvitti tiensä välieriin puhtain otteluvoitoin 2–0, kun se päihitti Leksandin paras kolmesta -sarjassa ensin 4–1 ja sitten 8–0.

Sama meno jatkui, kun Brynäs aloitti välieräsarjansa maanantaina. Joukkue päihitti HV-71:n yhtä lailla tylysti 8–0. Välierät pelataan paras viidestä.

Brynäsin maaliero on nyt kolmen pudotuspeliottelun jälkeen paljonpuhuvasti peräti 20–1. Välieräsarja jatkuu keskiviikkona.

Mäkinen on tosin ollut varamaalivahdin roolissa pudotuspeleissä, joissa torjuntavastuu on ollut ruotsalaisvahti Ellen Jonssonilla. Hänen torjuntaprosenttinsa pudotuspeleissä on 97,50.

Brynäs myös voitti SDHL:n runkosarjan, jossa pelattiin 36 ottelua. Tappioita tuli vain kuusi.

Mäkinen on pelannut SDHL:n loppuottelusarjassa kausilla 2018–19 ja 2020–21, mutta mestaruutta ei ole vielä tullut.