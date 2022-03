Jesperi Kotkaniemi tienaa yli neljä miljoonaa euroa kaudessa seuraavan kahdeksan kauden ajan.

Porilainen Ässien kasvatti Jesperi Kotkaniemi jatkaa uraansa Carolina Hurricanesissa seuraavillakin kausilla. Hän on tehnyt seuran kanssa peräti kahdeksan vuoden jatkosopimuksen, jonka keskimääräinen palkka on 4,82 miljoonaa dollaria, eli noin 4,37 miljoonaa euroa kautta kohden. Sopimus kestää kauden 2029–2030 loppuun asti.

”Jesperi on näyttänyt meille, kuinka suuri potentiaali hänessä on taitojensa ja työetiikkansa puolesta. Hän on loistava pala nuoren joukkueemme ytimeen. Hän on vasta 21-vuotias ja olemme luottavaisia, että hänen roolinsa organisaatiossa kasvaa tulevina vuosina”, seuran toimitusjohtaja Don Waddell sanoo.

Kotkaniemi on tehnyt tällä kaudella Hurricanesille 11+12 tehopistettä.