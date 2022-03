SK seuraa: Ässillä on mahdollisuus tehdä KalPan kanssa harvinainen temppu

Satakunnan Kansa seuraa ottelua tässä artikkelissa. Peli alkaa Porissa kello 18.30.

Ässät on voittanut KalPan kaksi kertaa tällä kaudella. Kauden ensimmäisessä voitossa Derek Barach iski neljä maalia. Nyt hän on pelikiellossa, eikä enää Ässien riveissä tällä kaudella pelaa.

Asetelma

Ässien kauden toiseksi viimeisessä kotipelissä joukkueen kokoonpano on lähes sama kuin edellisessäkin kamppailussa. Seuran U20-joukkueen mukana pelannut Aleksi Heimosalmi on nyt pois kokoonpanosta ja hänen paikallaan pelaa Olli Vainio. Nelosketjussa on vain kaksi pelaajaa.