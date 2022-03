Helsinki

Sveitsi korvaa Venäjän jääkiekon Euro Hockey Tourin Ruotsin-turnauksessa toukokuun alussa, tiedottaa Jääkiekkoliitto verkkosivuillaan.

Suomi kohtaa Sveitsin 5. toukokuuta pelattavassa turnauksen avausottelussa, joka pelataan kevään MM-kisojen päänäyttämöllä Tampereen areenalla.

Suomen, Ruotsin ja Tshekin jääkiekkoliitot päättivät sulkea Venäjän EHT-kiertueelta maan hyökättyä Ukrainaan.

”Hienoa, että saimme Sveitsin mukaan turnaukseen. Tshekin ja Ruotsin ohella Sveitsi tarjoaa varmasti Leijonille hyvän vastuksen MM-kisojen kynnyksellä”, Suomen maajoukkueen GM Jere Lehtinen iloitsi tiedotteessa.

”Joukkueen näkökulmasta on hienoa, että saamme pelattua yhden ottelun MM-kisanäyttämöllä ennen kisatapahtuman alkua. Kisoihin on helpompi lähteä, kun ympäristö on tuttu.”

Ruotsin EHT-turnauksen muut ottelut pelataan Tukholmassa. Länsinaapuri järjestää kiekkoturnauksensa tavanomaisesti helmikuussa, mutta Pekingin olympialaisten takia turnaus pelataan viikkoa ennen miesten MM-kisojen alkua.

Tshekin EHT-turnaus järjestetään 28.4.–1.5. eli viikkoa ennen Ruotsissa pelattavaa turnausta. Jääkiekkoliitto ei kertonut tiedotteessa, onko Tshekin-turnaukseen löydetty Venäjän tilalle neljättä joukkuetta.