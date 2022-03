Panelian Raikas ja Kokemäen Kova-Väki ottavat yhteen Panelian jäähallissa perjantaina 25. maaliskuuta. Paikalle toivotaan runsaasti katsojia, sillä kyseessä on hyväntekeväisyysottelu, jossa kerätään aputarvikkeita Venäjän sotatoimista kärsiville ukrainalaisille.

Pelaako porilaishyökkääjä Jesse Joensuu seuraavan jääkiekko-ottelunsa kenties Ässien paidassa?

Ei, sillä oikea vastaus on joko Panelian Raikas tai Kokemäen Kova-Väki.

”En tiedä vielä, ratkaistaanko se kolikonheitolla vai millä loppujen lopuksi. Voi olla, että häneltä joku jopa ihan kysyy, kummassa joukkueessa haluaa pelata”, naurahtaa Panelian Raikkaan joukkueenjohtaja Laura Puolamäki.

Jommankumman joukkueen riveissä Joensuu joka tapauksessa nähdään, kuten myös ainakin Mika Niemi, Matti Kuparinen, Markku Tähtinen ja Patrik Forsbacka.

Syy on hyvä. Kyse on PaRan ja KKV:n välisestä hyväntekeväisyysottelusta, jonka tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon aputarvikkeita ukrainalaisille sodan kärsijöille ja joka pelataan Panelian jäähallissa perjantaina 25. maaliskuuta.

”Alkuperäinen ajatus oli, että laitetaan vain meidän miehistömme vastakkain, koska laskeskelimme, että siinä olisi sellainen ottelutapahtuma, joka vetäisi väkeä paikalle”, Puolamäki kertoo.

”Sitten siihen tulikin vähän yllättäen tällainen tähtitwisti.”

Jesse Joensuun ja muut kiekkonimet paikalle sai Kokemäen Kovan-Väen joukkueenjohtaja Jani Salminen, jonka mukaan asia hoitui varsin nopeasti muutamalla puhelinsoitolla.

Voisiko otteluun tulla vielä muitakin tunnetumpia jääkiekkoilijoita?

”Voi olla, että sitä vielä vähän mietitään ja pohditaan”, Puolamäki kommentoi.

Säilykeruoka hyvä vaihtoehto pääsylipuksi

Erikoisen ottelun pääsylipun hinta on nolla euroa, sillä rahalahjoituksia tapahtuman järjestäjät eivät voi luvitta vastaanottaa.

Toiveena kuitenkin on, että katsojat toisivat mukanaan tiettyjä tarvikkeita, koska materiaaliapua saa kyllä kerätä ja toimittaa eteenpäin.

”Sota on nyt kolmatta viikkoa käynnissä, ja vapaaehtoisporukka on aika hyvin oppinut jo sen, minkälaista tavaraa tarvitaan koko ajan ja minkälainen tavara menee parhaiten perille”, Panelian Raikkaan joukkueenjohtaja Puolamäki kertoo.

Tästä syystä Panelian jäähalliin toivotaan katsojilta särky- ja tulehduskipulääkkeitä, kahvia, säilykeruokaa ja nuudelipakkauksia sekä ensiapupakkauksia tai -laukkuja.

”Kaikilla ei muutenkaan ole mahdollisuutta lahjoittaa rahasummia, mutta monikin pystyy varmaan sen muutaman euron ostoksen lisäämään sinne ostoskoriin”, Puolamäki jatkaa.

”Katsotaan, miten tämä toimii.”

Jäähallilta tarvikkeet jatkavat matkaansa joko Suomeen saapuneille ukrainalaisille pakolaisille tai sitten Ukrainaan.

”Hyvin säilyvät ja helposti valmistettavat säilykkeet ja nuudelit on helppo ottaa käyttöön sekä ensimajoituksessa että hankalissa oloissa Ukrainassa. Käsikauppalääkkeet ja ensiaputarvikkeet ovat myös kovasti tarpeen. Toivomme saavamme niitä lisää varastoon”, kommentoi Panelian Työväentalolla avustustoimintaa hoitava Terhi Salonen joukkueiden yhteisessä sähköpostitiedotteessa.

”Eiköhän siitä ihan hyvä peli saada”

Kyseessä on myös siinä mielessä erityinen peli, että Panelian Raikas ja Kokemäen Kova-Väki pääsevät ottelemaan ensi kertaa vastakkain yli kahteen vuoteen.

”Keväällä 2020 meillä piti olla seuran satavuotisjuhlaottelu, kun pelasimme nousukarsintoja juurikin KKV:tä vastaan. Se peli olisi ollut perjantai-iltana, mutta juuri silloin torstaina astui valmiuslaki voimaan, ja se kausi olikin sitten siinä”, Puolamäki sanoo.

Nyt PaRa sai juuri säilytettyä sarjapaikkansa kolmosdivisioonassa, kun taas KKV pelaa sarjatasoa alempana eli nelosdivisioonassa.

”Tämä oli ensimmäinen kerta sitten kevään 2019, kun kausi loppui pelaamalla eikä rajoitustoimilla. Viime kaudellahan pelit päättyivät jo marraskuussa”, Puolamäki muistelee.

PaRan miesten edustusjoukkueen peleissä on käynyt Puolamäen mukaan noin 100–150 katsojaa, mutta tällä kaudella kapuloita asetti rattaisiin se, että Uuttakaupunkia lukuun ottamatta muut joukkueet tulivat pidemmän matkan päästä.

”Ei sieltä Turusta, Salosta, Paraisista tai Tarvasjoelta oikein tullut joukkueen lisäksi muita kuin pelkkä bussikuski.”

”Silloin on taas ollut takavuosina hyvin väkeä, kun on tullut vastustajia Eurajoelta, Säkylästä tai nimenomaan Kokemäeltä.”

Katsojia odotetaan etenkin Kokemäeltä nytkin, ja Puolamäki uskoo, että ottelu on näkemisen arvoinen myös urheilun kannalta.

”Eiköhän siitä ihan hyvä peli saada, vaikka kummallakin joukkueella on vähän erikoinen kokoonpano. KKV:lläkin on kuitenkin ihan kolmosdivarin tasoinen joukkue, ja ne ottelut ovat aina olleet ihan hirvittävän tiukkoja vääntöjä.”

Yleisöä Panelian jäähalliin mahtuu Puolamäen mukaan 700 katsojaa.

”Täällä on joitakin vuosia sitten pelattu alle 18-vuotiaiden maaotteluita, ja silloin ovat kyllä seinät natisseet liitoksistaan”, hän muistelee.

Panelian Raikas – Kokemäen Kova-Väki, miesten hyväntekeväisyysottelu Panelian jäähallissa perjantaina 25. maaliskuuta kello 19. Ei pääsymaksua, mutta paikalle toivotaan erilaisia aputarvikkeita, kuten kahvia ja säilykeruokaa, joita toimitetaan Ukrainan sodan kärsijöille. Tarvikkeet kerätään jäähallin ulko-ovella sisäänkäynnin yhteydessä.