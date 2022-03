Lukko joutuu taistelemaan tosissaan pudotuspelipaikasta – urheilujohtaja Sahlstedt tietää asian: ”Nyt on kiire saavuttaa kunnon tuloksia”

Kalle Sahlstedtin mukaan pelaajamarkkinat ovat ensi kaudeksi paremmat, koska KHL:ssä ei todennäköisesti ole pelaajia Venäjän ulkopuolelta. Kilpailussa Liiga jää silti edelleen isompien jalkoihin.

Koronavirus on vaikuttanut jokaisen joukkueen arkeen Liigassa. Muutamassa seurassa se voi olla jopa pieni tekosyyn varjo, jolla peitellä huonoja päätöksiä, mutta Rauman Lukon kauteen tauti on vaikuttanut huomattavasti.

Lukon joukkueessa on kiertänyt jo kaksi eri koronatartuntakierrosta, joiden takia pelaajia on ollut sivussa kokoonpanosta iso määrä. Paketti on hajonnut pari kertaa palasiksi.