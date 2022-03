Viime kesänä päävalmentaja Olli Jokinen houkutteli Jukureihin pelaajia puhumalla. Nyt liigakauden ilmiö pelaa runkosarjan voitosta ja tavoittelee jopa mestaruutta.

Mikkeli

Mikkelin Jukurit kamppailee kynsin ja hampain jääkiekkoliigan runkosarjan voitosta.

Kauden alussa harva uskoi, että se olisi edes mahdollista, mutta Mikkelissä on tehty uuden päävalmentajan Olli Jokisen komennossa vakuuttavaa jälkeä.

”Kiitos kuuluu koko tiimille. On ihan oikeudenmukaista, että Jukurien menestystä on epäilty. Ei kai kukaan tervejärkinen laittanut meitä kärkeen, kun huomioi seuran historia ja kokemattomat valmentajat”, 43-vuotias Jokinen sanoo HS:lle.

Jokinen on vetänyt valmennustiiminsä kanssa viikon kovimman treenin joukkueelleen Mikkelin jäähallissa.

Maanantaisin Jukurit harjoittelee kahdesti. Vain joukkueen kokenein kaarti on vapautettu päivän toisesta treenistä.

”Kertaakaan ei ole tullut vielä sellaista oloa, ettei viitsisi lähteä treeneihin. Joukkueessa on raikas ilmapiiri, ja valmennus on hyvää”, kokenut hyökkääjä Pekka Jormakka sanoo.

Jormakka on pelannut urallaan monessa joukkueessa. Jukureihin hän tuli täksi kaudeksi Saksan liigasta mutta kiekkoili ennen sitä KHL:ssä ja Jokereissa kaudella 2018–2019.

Ukrainan sodan takia monet länsimaalaiset pelaajat pyrkivät pois itäliigasta.

”Tilanne on harmillinen KHL:ssa. Sinne ei ole nyt paluuta. Koronapandemia sekoitti jo pakkaa. Itselle oli aikaisessa vaiheessa selvää, että palaan Suomeen perheenlisäyksen myötä”, 31-vuotias Jormakka sanoo.

Jukureissa hänellä on kahden vuoden pesti. Valmennustiimin sopimus on mallia 2+1, eli siinä on jatko-optio ensi kauden jälkeen.

Paljon maailmaa nähnyt Pekka Jormakka viihtyy Jukureissa. ”Runkosarjan voitto on tavoitteena. Pelaajat tiedostavat sen.”

Kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen sanoo, että Jukureille tarjottiin pelaajia kauden kesken lopettaneesta Jokereista ja muista KHL-seuroista, mutta Mikkelissä ei nähty sitä tarpeelliseksi.

”Uskon, että rahaa olisi löytynyt, jos olisi ollut tarvetta. Joukkueen yleinen kiinnostavuus Mikkelissä on kova. Halusimme säilyttää joukkueen yhtenäisyyden ja pitää pelaajat, jotka ovat menestyksen takana”, Hakkarainen kertoo.

Olli Jokinen on Hakkaraisen hankinta Jukurien päävalmentajaksi. Molemmilla on yhteistä pelitaustaa nuorten sarjoista.

Pohjois-Amerikan ammattilaisliigaan NHL:ään Jokinen siirtyi vuonna 1997 ja pelasi siellä mittavan 20 vuoden uran. Hakkaraisen peliura jatkui Suomessa. Hän voitti JYPissä Suomen mestaruuden keväällä 2009 ja pronssia 2010.

Vuonna 2013 Hakkarainen palasi Jukureihin, jossa hän toimi joukkueenjohtajana ja ”vahingossa” apuvalmentajana ennen nimitystään pelaajahankinnoista vastaavaksi kehitysjohtajaksi.

” Olli vakuutti minut. Hänen palkkaamisensa ei ollut riski.

Jokisen ja Jukurien yhteinen taival alkoi runsas vuosi sitten, kun Hakkarainen alkoi etsiä seuraajaa päävalmentajan tehtävät jättävälle Marko Kauppiselle.

Hakkarainen haastatteli kolmea kandidaattia. Olli Jokisen halukkuudesta päävalmentajaksi hän kuuli miesten yhteisen tutun kautta.

”Haastattelin Ollia etänä. Olli vakuutti minut. Hänen palkkaamisensa ei ollut riski. Pitää uskaltaa tehdä asioita eri tavalla kuin muut. Joukkueen edelliset tulokset eivät olleet hyviä. Jälkiviisaana on helppoa sanoa, että onnistuimme”, Hakkarainen kertoo.

Valmennusta Jokinen oli opetellut jo kuusi vuotta kiekkoakatemiassaan Floridassa. South Florida Hockey Academy oli kehittynyt alueen johtavaksi nuorten pelaajien kehityspaikaksi, jossa kävi myös suomalaisia.

Yhteistyö NHL-seura Florida Panthersin kanssa päättyi, kun seura irtisanoi harjoitushallin vuokrasopimuksen.

Mutta palataan Jukureihin. Valmennus- ja seurajohto asetti joukkueen tämän kauden tavoitteeksi sijoittumisen runkosarjassa kuuden joukkoon.

Kauden aikana tavoite on pantu uusiksi. Runkosarjan voitto olisi kova paukku liigakauden ilmiöltä.

Tavoite on kunnianhimoinen, vaikka Jukurien taustalla kuohui tammikuussa, kun koko taustayhtiön hallitus erosi kerralla.

Taustalla oli epäluottamus suurimman omistajan ja sijoittajan Heikki Viitikon kanssa.

Kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen on itsekin entinen liigapelaaja ja tuntee Olli Jokisen pitkältä ajalta.

Viitikko oli jättäytynyt pois hallituksesta vuotta aiemmin. Sijoittajana tunnettu Viitikko omistaa seurasta 27 prosenttia ja luotsaa uutta hallitusta.

Uuden hallituksen tärkein tehtävä on vahvistaa yhtiön taloutta kaksi vuotta kestäneen koronapandemian jäljiltä sekä ”rakentaa uutta liiketoimintaa, joka mahdollistaa toiminnan jatkumisen ja kehittämisen”.

Hakkaraisen mukaan uusi hallitus ei ole puuttunut käytännön asioihin tai tavoitteisiin.

Runkosarja päättyy 22. maaliskuuta. Kun pelaamatta on neljä ottelua, Jukurit on sarjassa tamperelaisten Tapparan ja Ilveksen jälkeen kolmantena. Koronapandemian takia virallinen sarjataulukko määräytyy pistekeskiarvon mukaan.

Jokinen ei ujostele, kun hän sanoo, että Jukurit kamppailee runkosarjan voitosta ja kauden päätteeksi mestaruudesta.

”Mennään peli kerrallaan. Suljetussa sarjassa pitää tavoitella mestaruutta. Kukaan ei tiedä ennen kauden alkua, onko se realistista. Pelaajat ovat tehneet siitä realismia”, Jokinen sanoo.

” ”Lähden siitä, että ei minä, vaan muut ensin. Luonteenpiirteeni on rehellisyys.”

”Harmittaa, että ihmiset eivät ottaneet selvää, mitä meillä on tehty. Monet luulivat, että meillä oli ennen kauden alkua yksi leiri ja pikkuhassuttelua, mutta me rakensimme organisaatiota ja joukkuetta.”

Muutenkaan Jokinen ei halua korostaa omaa merkitystään. Fyysisesti Jukurit on Liigan vahvimpia. Pelaajien kunto kestää läpi kauden.

”Meillä arvostetaan fysiikkatreeniä. Kesälläkään pelaajien ei tarvitse mennä omalle kukkarolle, kun meillä voi treenata ohjatussa harjoittelussa. Se on iso kilpailuetu meille. Seura on hoitanut velvoitteensa”, Jokinen sanoo.

Päävalmentajana Jokinen haluaa välittää pelaajista ja auttaa heitä eteenpäin. Jukureissa valmennuskielenä on englanti, mitä Jokinen pitää osaltaan hyvänä kouluna varsinkin nuorille pelaajille.

”Lähden siitä, että ei minä, vaan muut ensin. Luonteenpiirteeni on rehellisyys. Olen nopea reagoimaan ja antamaan palautetta. Pelaajat kokevat, että heitä autetaan. Se on minulle valmentamisessa hyvä asia.”

Kehityspäällikkö Hakkarainen puhuu samaa.

”Olli on saanut myytyä ajatuksensa pelaajille. Ollin ihmisjohtamistaidot ovat hyvät. Hän valmentaa ihmisiä, ei pelaajia.”

Jukurit on voittanut seitsemän kertaa Mestiksen. Liigassa se on pelannut syksystä 2016 alkaen.

Viime vuonna Hakkarainen ja Jokinen saivat houkutella pelaajia Mikkeliin. Nyt tilanne on tyystin toinen: Jukureihin halutaan.

”Ollin persoonalla on ollut vaikutusta, että pelaajat haluavat tulla Mikkeliin. Tähän kauteen saimme pelaajia Ollin kanssa puhumalla”, Hakkarainen sanoo.

Nykyisessä pelaajaringissä on noin puolet Hakkaraisen ja Jokisen valitsemia. Ensi kauden joukkue alkaa olla koossa jo nyt, vaikkei nimistä vielä puhuta.

”Nyt kun meillä on näyttöä, se helpottaa tietyntyyppisten pelaajien valintaa. Valikoimme tarkkaan, ketkä sopivat meille, keitä tarvitaan ja keitä halutaan”, Jokinen sanoo.

” ”En näe uhkakuvia. Saadaan mitä ansaitaan.”

Jukurien vireistä nuorisojoukkueista liigaryhmään nostettaneen jokunen pelaaja. Junioreihin on imua – Mikkeliin tullaan Helsingistä asti.

”Puhelin soi päivittäin. Nuorten nostaminen ylöspäin on meillä seuraava askel, muttei määräänsä enempää”, Hakkarainen sanoo.

Hänen mukaansa Jukurien menestys antaa uskoa myös pienille paikkakunnille, että ne voivat pärjätä Liigassa.

”Vaikka meillä on ollut nopea käyrä ylöspäin, menestystä ei voi ostaa rahalla. Sitä ovat monet seurat yrittäneet. Pienten pitää löytää keinot, joilla pärjätään. Se antaa uskoa ja kehittää suomalaista jääkiekkoa”, Hakkarainen sanoo.

Meneekö Jukurit niin sanotusti tappiin asti eli jopa mestariksi?

”En näe uhkakuvia. Saadaan mitä ansaitaan. Runkosarja on vahva mittari. Arvostan runkosarjan menestystä yhtä paljon kuin play offeja”, Hakkarainen sanoo.

"Nyt saa valmentaa vain yhtä joukkuetta, ja päivät ovat lyhyempiä”, sanoo Olli Jokinen, joka työskenteli pitkään valmennusakatemiassa Floridassa.

Maanantain treenit ovat päättymässä. Jokinen jää vielä jäälle lätkimään kiekkoja pois tyhjästä maalista.

”Elämä on pitkä matka. Me kaikki kasvamme oman aikajanan mukana. Uusien juttujen oppiminen on jokapäiväistä, kehityksen tie on loputon”, Jokinen vastaa kysymykseen, missä hän haluaa valmentajana kehittyä.

Entä kuinka pitkälle tähtäät valmentajana? Jukurit tuskin on päätepisteesi valmentajana.

”Tämä on ensimmäinen vuosi, kun olen saanut jalan oven väliin. Vaimoni sanoi, että anna mennä unelmia kohti. Tämä ei tunnu työltä vaan elämäntavalta. Olen lähtenyt pitkän tien kautta.”

Nähdäänkö sinut valmentajana ulkomailla tai NHL:ssä?

”NHL kiinnostaa. Minulle olisi ollut mahdollista mennä sinne varavalmentajaksi ja tarjottiin työpaikkaa. Ymmärrän NHL:n raadollisuuden. Pitää olla hyvin verkostoitunut. Kukaan ei hae kotisohvalta. Tavoitteiden pitää olla maailman kovimmassa sarjassa”, Jokinen sanoo ja pyyhkäisee muhkeaa partaansa.

Lähteekö parta, jos Jukurit juhlii mestaruutta?

”Heh, en tiedä, en ole sitä miettinyt.”