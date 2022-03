Kari Jalonen tekee suomalaista jääkiekkohistoriaa. Tšekin päävalmentajaksi valittu Jalonen on ensimmäinen suomalainen ison jääkiekkomaan päävalmentaja ulkomailla.

Kiekkovalmentaja Kari Jalonen, 62, vastaa puhelimeen Prahassa. Äänessä kuuluu sama innostuneisuus, jolla hän kertoi marraskuun Karjala-turnauksen aikoihin pestistään Nuorten Leijonien päävalmentajana.

Jalonen, 62, oli vähän aikaisemmin valittu vetämään 20-vuotiaiden maajoukkuetta, joka on kulkenut viime vuodet menestyskäyrällä. Jalonen oli hyvä valinta jatkamaan ja toimimaan mitaliketjun takuuna.

Työt Nuorissa Leijonissa ehtivät hädin tuskin suunnitteluvaihetta pitemmälle, kun Jalonen sai yllätyssoiton Tšekin kiekkoliitosta.

Pekingin olympialaiset olivat viimeinen niitti. Tšekin jääkiekkoliitossa syntyi nopea päätös: koko päävalmentaja Filip Pešánin valmennustiimi sai mennä.

Tšekki oli hävinnyt alkusarjassa Tanskalle ja pudotuspelien esikierroksella Sveitsille. Kompurointi vuoden tärkeimmässä turnauksessa otti kiekkomahdissa koville.

Entinen NHL-tähtipelaaja Petr Nedvěd soitti Jaloselle. Ensimmäinen kysymys oli, kiinnostaisiko. Toinen kysymys kuului, olisiko Jalonen käytettävissä.

Nedvěd, 40, on nykyään Tšekin kiekkoliitossa urheilujohtaja eli hoitaa samaa pestiä kuin vastaavan aikakauden pelaaja Jere Lehtinen Leijonissa.

Jalonen ajatteli, että tarjousta kannattaa harkita vakavasti, vaikka ensin hänen pitäisi soittaa Suomen jääkiekkoliittoon.

Virallisesti pesti Nuorissa Leijonissa alkaisi vasta toukokuun alussa, mutta sopimuspaperin muste oli kuivunut aikoja sitten.

”Nopeasti mietittynä ajattelin, että jos tällainen mahdollisuus tulee, olen kiinnostunut”, Jalonen sanoo.

”Ymmärsin, että Tšekin liitossa oli keskustelua, jatkavatko tšekkivalmentajalla vai hakevatko isompaa muutosta ja pitkästä aikaa ulkomaalaisen valmentajan.”

Jalonen tietää, että Tšekkoslovakialla oli kanadalaisia päävalmentajia 1930- ja 1940-lukujen paikkeilla, mutta modernin jääkiekon aikana Tšekki on pysynyt erittäin omavaraisena ja luottanut kotimaansa valmennusosaamiseen.

Siinä on jopa jotain symboliikkaa, että tšekkoslovakialainen Gustav Bubník valmensi Leijonia 1960-luvun lopussa mutta vasta yli 50 vuotta myöhemmin Suomen valmennusosaaminen kelpasi kiekkoilun suurvallalle.

Maa – Tšekki sitä edeltänyt Tšekkoslovakia – on yksi jääkiekon kestomenestyjistä, vaikka viime vuodet ovat olleet sikäläisellä mittarilla laihoja.

Tšekkoslovakia voitti ensimmäisen MM-kullan vuonna 1947 ja keräsi niitä yhteensä kuusi. Tšekki on saanut kokoon saman määrän, mutta huolestuttavaa on, että viimeinen MM-kulta on peräti kahdentoista vuoden takaa, keväältä 2010.

”Näen itsekin, että Suomen juniori­maajoukkueet, 18- ja 20-vuotiaat ja tietenkin Leijonien lähihistorian menestys ovat varmasti nostaneet meidän kaikkien valmentajien arvoa. Tässä puhutaan vähän isommastakin kuvasta.”

Kari Jalonen voitti HIFK:n päävalmentajana SM-kultaa keväällä 2011.

Jalonen matkusti Prahaan heti olympiafiaskon jälkeen ja aloitti ensimmäiset neuvottelut Nedvědin kanssa. Muutaman tapaamisen jälkeen alkoi selvitä, että kiinnostus kasvoi suureksi molemmin puolin.

”Jos katsoo olympialaisia, Leijonat olivat yhtenäisin joukkue ja kyllä heidän pelinsäkin oli aika vakuuttavaa.”

Jokainen kiekkoa seuraava huomasi saman asian: Jukka Jalosen joukkue oli selkeästi turnauksen paras.

Kari Jalonen oli paras tai vähintään yksi parhaista valmentajavaihtoehdoista, joita Tšekissä saatettiin harkita.

Vuodet ovat osoittaneet, että Jalonen on saanut joukkueensa menestymään. Valmennusoppia hän ammensi Hannu Jortikan tiimissä Turun Palloseurassa vuosituhannen taitteessa.

Kärppien päävalmentajana mitaliketju jatkui vuodesta toiseen. HIFK:ssa menestys hieman karttoi kahdella ensimmäisellä kaudella, mutta kolmannella osui kultasuoneen: IFK vei mestaruuden vuonna 2011.

Puolentoista Venäjällä vietetyn kauden jälkeen Jalonen sai ensimmäisen kutsun Prahaan. Hänet palkattiin silloisen Lev Prahan päävalmentajaksi.

Altavastaajajoukkue eteni Gagarin Cupin loppuotteluun ja seitsemänteen peliin.

”Jäljet johtavat tänne. Näkisin, että silläkin oli merkitystä.”

Jalonen valmensi KHL-seura Leviä mutta kävi katsomassa aina tilaisuuden tullen Spartan otteluita Tšekin liigassa. Hän hankki tuntemusta sikäläisestä pelitavasta, kiekkokulttuurista ja elämästä.

”Sieltä on jäänyt nimi mieleen, työ, persoona ja tapa toimia. Hyvä vahva silta rakentui, vaikka Lev Praha kuolikin pois.”

Viime vuodet Jalonen valmensi Sveitsissä – ja taas menestyksekkäästi. Edes kaksi mestaruutta SC Bernissä eivät kuitenkaan taanneet siellä pysymistä, vaan viimeinen kausi päättyi potkuihin.

Tilastot ovat puhuttelevia. Jalonen on voittanut mestaruuksia yli neljä kertaa niin paljon kuin saanut potkuja.

Kiekkomaailma on vain niin julma, ettei potkuilta välty juuri kukaan.

Nedvědin kanssa Jalonen ei ole puhunut menestyksestä tai odotuksista. On itsestään selvää, että Tšekille kelpaavat vain turnauksien ratkaisuottelut.

Ennen tämän kauden alkua Jaloselle tarjottiin kiinalaisen Kunlun Red Starin päävalmentajan paikkaa. Lyhyiden neuvotteluiden jälkeen Jalonen sanoi kiitos ei.

Pakettiin olisi kuulunut Kiinan maajoukkueen vetäminen olympialaisissa, mutta takuulappuun kirjoitettujen tappioiden hakeminen ei kiinnostanut.

Leijonat pelasi vuonna 2016 erinomaisen alkusarjan Kari Jalosen alaisuudessa MM-turnauksessa Pietarissa.

Tšekin päävalmentajana Jalonen voi tavoitella ihan muuta.

”Kyllähän Tšekin jääkiekon identiteetti on olemassa, vaikka he eivät ole menestyneet lähihistoriassa. Sen huomioiminen valmennuksessa on tärkeää. Siellä on paljon erittäin hyvää, juuri sitä tšekkikiekon vahvuutta. He ovat erittäin vahvoja luistelemaan, on hyvä vauhti, ja taitotasot ovat korkeat.”

Jalosen ja Tšekin seuraava iso näytön paikka odottaa keväällä Tampereella.

Suomi ja Tšekki pelaavat samassa MM-turnauksen alkulohkossa, ja Jalonen vastaan Jalonen -ottelu toteutuu alkusarjan viimeisenä.

”Menee vähän kauaksi”, Kari Jalonen sanoo ja yrittää ehtiä seuraavaan tapaamiseen.

”Se on hieno matsi. Tulee varmaan olemaan ikimuistoinen tapahtuma niin kuin tämä koko juttu varmaankin. Niin kauas en ole kerennyt miettiä, mutta tiedän, että ollaan samassa lohkossa.”

” ”Kyllä me olemme ylpeitä, että suomalaista kiekko-osaamista arvostetaan maailmalla.”

Loppujen lopuksi valmennus ei ehdi ottelun aikana miettiä, kuka toisen joukkueen penkin takana jakaa ohjeita.

On Leijonat pelannut viime vuosina Toni Söderholmin valmentamaa Saksaakin vastaan – ja jopa hävinnyt, kuten kävi MM-kultaan päättyneissä vuoden 2019 kisoissa.

Kari Jalonen vaikutti siinäkin ottelussa kulisseissa. Hän toimi Saksan maajoukkueen neuvonantajana.

Suomen jääkiekkoliitolle Jalosen lähtö tuli yhtä suurena yllätyksenä kuin Jaloselle itselleen.

Liiton toimitusjohtaja Matti Nurminen sanoo, ettei Suomi halunnut torpata Jalosen mahdollisuutta.

”Kyllä me olemme ylpeitä, että suomalaista kiekko-osaamista arvostetaan maailmalla. Ei haluttu asettua esteeksi, vaikka ajoitus ei ole paras tai helpoin mahdollinen.”

Sekään ei vaikuttanut, että maat kohtaavat Tampereella.

”Se tuo sopivaa väriä lisää muutenkin mielenkiintoiseen matsiin”, Nurminen sanoo.

”Jalosella on kuitenkin kahden vuoden diili, ja kohdataan vielä monta kertaa eri turnauksissa.”