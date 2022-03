Ässien kultakypärä on poissa lauantain HIFK-ottelusta

Perjantain Ässät–HPK-ottelussa patapaitojen paras pistemies Derek Barach kärsi 2+10-minuutin rangaistuksen taklauksestaan HPK:n Ossi Ikoseen.

Tilanne eteni kurinpitokäsittelyyn, ja lauantaina Liiga tiedotti Barachin olevan väliaikaisessa pelikiellossa käsittelyn ajan.

Näin ollen Barachia ei nähdä lauantain Ässät–HIFK-ottelussa kokoonpanossa.

Barach on 56 ottelussa iskenyt tehot 18+14. Ässien seuraavaksi tehokkain on Sakari Salminen, joka on 51 ottelussa kirjauttanut tehot 7+24.