”Pelejä, joita kaikki haluaisivat tulla katsomaan.”

Jääkiekon Liiga-seurat näkevät Jokerien mahdollisen paluun takaisin positiivisena asiana, selviää HS:n soittokierroksesta.

Useasta seurasta kerrotaan, että Jokerien paluulle ei ole vielä juuri ajatuksia suotu. Negatiivisia tunteita aihe ei silti herätä, vaikka Harry ”Hjallis” Harkimo ja Jokerit aikanaan monta tahoa suututtivatkin lähdöllä KHL:ään.

Vastauksia on kaikkiaan seitsemältä Liigan 15 seurasta.

Moni toivottaa Jokerit tervetulleeksi tietyin reunaehdoin.

”Ei ole mitään jäänyt hampaankoloon”, toteaa KalPan toimitusjohtaja Toni Saksman.

”Liigahan on auki, ja luulen, että Jokereilla on mahdollisuudet palata. Aika kiire kyllä tulee.”

SM-liiga Oy:n puheenjohtaja Heikki Hiltunen kommentoi Jokerien mahdollista paluuta Liigaan haastattelussa viime viikon keskiviikkona kertomalla keskustelustaan seuran entisen omistajan Harkimon kanssa.

”Kävin aikoinaan Hjalliksen kanssa keskustelun monta vuotta sitten, ja hän sanoi, ettei Jokerit tule ikinä Liigaan.”

Harkimon ennustuksen toteutuminen punnitaan tulevina vuosina, mutta muilta Liigan joukkueilta ei vastustusta kuulu.

Yksikään vastannut seura ei ole sulkemassa ovia vaikeuksiin joutuneen perinteikkään helsinkiläisseuran nenän edessä, mutta reitillä takaisin kotimaiseen sarjaan lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen on vielä monta kuoppaa.

Tällä hetkellä Jokerit seisoo niin syvässä montussa, että ensi kaudeksi ei sieltä Liigaan todennäköisesti kiivetä. Otteluohjelma lyödään lukkoon jo kesäkuun alkuun mennessä, ja tehtävää on paljon.

Ensimmäisenä on kaudella 2014–2015 alkaneen KHL-tarinan viimeisen lauseen kirjoittaminen. Lausetta ”Jokerit vetäytyy KHL:stä” odotetaan pääomistajan Jari Kurrin suusta edelleen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainassa on kestänyt jo yli viikon.

Jokereiden pääomistaja Jari Kurri.

Jokerien KHL-matka alkoi kesällä 2013, kun Harkimo myi seuran suomalais-venäläisille liikemiehille Gennadi Timtšenkolle sekä Arkadi ja Roman Rotenbergille. Harkimon päätös sai jo tuoreeltaan kovasanaista kritiikkiä Suomessa, ja nyt seuran yllä leijuu poikkeuksellisen synkkiä pilviä ja pitkä lista vaikeasti vastattavia kysymyksiä.

Kysymyksistä suurimmat liittyvät kotihalliin sekä joukkueen omistuspohjaan, eli käytännössä kaikki kietoutuu lopulta rahaan.

Hartwall-areenana tunnettu halli tunnetaan tällä hetkellä nimellä Helsinki-halli, kun juomavalmistaja irtisanoi yhteistyön Venäjän aloittaman sodan takia.

Halli on venäläisomistuksessa, mikä tekee Jokerien pelaamisen siellä käytännössä mahdottomaksi.

Jokerit joutuu etsimään uuden kodin ensi kaudeksi, jos Helsinki-hallille ei löydy uutta omistajaa.

Halli pitäisi siis saada suomalaisomistukseen, jotta Jokerit voisi siellä pelata. Ostajaehdokkaita ei toistaiseksi ole astunut esiin.

Vuonna 2013 myyntihinta oli Kauppalehden tietojen mukaan 35 miljoonaa euroa. Kysymys onkin siitä, kuka voisi hallin ostaa.

Jotta jokin suomalaistaho kiinnostuisi hallista, tarvitsisi se todennäköisesti vahvistuksen sille, että hallissa pelataan säännöllisesti jääkiekkoa. Jokereiden jatko on siis varsin vahvasti sidottu hallin omistuskysymykseen.

Liigajoukkueen kokoamiseen ja liigalisenssiin tarvittaisiin noin kymmenen miljoonaa euroa. Liigalisenssin voi tosin maksaa muutaman vuoden aikana, mutta suurta helpotusta se ei rahatilanteeseen tuo.

Yksinkertaisin ratkaisu olisi, että löytyisi jokin suomalainen taho, joka haluaisi hankkia hallin ja alkaa rahoittaa Jokereita.

Suurta kilpailua paikasta tuskin tulee.

Missä Jokerit pelaa ensi kaudella? Kysymys odottaa vastausta.

Jos on Jokerien liigakelpoisuudessa monta mutkaa, on seuralla kuitenkin jotain hoidossakin. Junioritoiminta kestää vertailun, ja Jokerit on kolmen kärjessä sekä A- että B-junioreiden SM-sarjassa.

Lisäksi kannattajapohja on laaja, ja paluu kotimaiseen Liigaan todennäköisesti saisi venäläisrahaa boikotoineita faneja takaisin katsomoon.

Ja ne ehdot, jotka Jokerien pitää täyttää: jos rahoitus saadaan kuntoon ja toiminta sekä omistuspohja läpinäkyväksi, eivät Jokerien paluun tiellä seiso ainakaan muut Liiga-joukkueet.

Tämän allekirjoittaa muun muassa Oulun Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen.

”Oikeanlaisella organisaatiolla ja omistusrakenteella sekä paikalla, missä pelata, en näe, miksi ei harkittaisi vakavasti. Pääkaupunkiseudulle Liiga tarvitsisi kaksi kiistakumppania.”

Virkkunen sanoo ääneen sen, mikä jokaisen Liiga-joukkueen toimistossa tiedetään Jokereiden vetovoimasta.

”Ne ovat pelejä, joita kaikki haluaisivat tulla katsomaan. Siihen aikaan [ennen KHL:ää] Jokerit oli yksi kolmesta, jotka täyttivät hallit menestyksestä riippumatta.”

Virkkunen muistuttaa, että vaikka juniorityö on kunnossa, ei uskottavan joukkueen rakentaminen tyhjästä ole helppoa.

”Kun taustat ovat mallillaan, en usko, että Kärpät panisi hanttiin.”

Kun Jari Kurri lausuu odotetut sanat, saattaa saman hengenvetoon tulla tietoa myös seuran tulevaisuudesta. Yllätys ei olisi, jos Jokerit tavoittelisi paikkaa Liigassa kaudeksi 2023–24, kun seuraava täydennysmenettely on kalenterissa.

Mahdotonta ei ole myöskään se, että Jokerit hakisi vauhtia Mestiksestä ja tavoittelisi paikkaa Liigassa, kun menestys sitä edellyttäisi.

Kuten KalPan toimitusjohtaja Toni Saksman tiivisti:

”Se [Jokerien paluu] olisi positiivista koko liigalle, se on ihan selvä asia.”